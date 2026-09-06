· Ολυμπιακός

Χειρουργήθηκε ο Ελ Κααμπί - Το διάστημα που θα μείνει εκτός

Την πόρτα του χειρουργείου πέρασε το πρωί της Κυριακής ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί, με τον Μαροκινό σέντερ φορ να ξεκινάει το πρόγραμμα αποκατάστασης για την μεγάλη επιστροφή στα γήπεδα.

Χειρουργήθηκε ο Ελ Κααμπί - Το διάστημα που θα μείνει εκτός
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Σε επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση στο αριστερό του πόδι (κνήμη και περόνη) υποβλήθηκε ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί, μετά και τον σοκαριστικό τραυματισμό του στο Πανθεσσαλικό, ενώ πλέον ο Μαροκινός στράικερ ξεκινά τον μεγάλο αγώνα για την επιστροφή στους αγωνιστικούς χώρους.

Ο 33χρονος επέστρεψε εσπευσμένα στην Αθήνα το βράδυ του Σαββάτου (05/09) με ασθενοφόρο, έχοντας στο πλευρό του τον επικεφαλής ιατρό του Ολυμπιακού, κ. Χρήστο Θέο.

Το πρωί της Κυριακής (06/09), ο κ. Θέος και η ιατρική ομάδα του ολοκλήρωσαν με απόλυτη επιτυχία την επέμβαση στην Κλινική Π. Φαλήρου του Ιατρικού Αθηνών, με τη μετεγχειρητική πορεία του ποδοσφαιριστή να εξελίσσεται ομαλά.

Όπως ενημέρωσε η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ, ο παίκτης μπαίνει πλέον στο στάδιο της σταδιακής και ασφαλούς αποκατάστασης, με τον εκτιμώμενο χρόνο επιστροφής του να ανέρχεται στους 7 μήνες, κάτι που σημαίνει ότι δύσκολα θα τον ξαναδούμε τη φετινή σεζόν να αγωνίζεται.

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