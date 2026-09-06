Χειρουργήθηκε ο Ελ Κααμπί - Το διάστημα που θα μείνει εκτός
Την πόρτα του χειρουργείου πέρασε το πρωί της Κυριακής ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί, με τον Μαροκινό σέντερ φορ να ξεκινάει το πρόγραμμα αποκατάστασης για την μεγάλη επιστροφή στα γήπεδα.
Σε επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση στο αριστερό του πόδι (κνήμη και περόνη) υποβλήθηκε ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί, μετά και τον σοκαριστικό τραυματισμό του στο Πανθεσσαλικό, ενώ πλέον ο Μαροκινός στράικερ ξεκινά τον μεγάλο αγώνα για την επιστροφή στους αγωνιστικούς χώρους.
Ο 33χρονος επέστρεψε εσπευσμένα στην Αθήνα το βράδυ του Σαββάτου (05/09) με ασθενοφόρο, έχοντας στο πλευρό του τον επικεφαλής ιατρό του Ολυμπιακού, κ. Χρήστο Θέο.
Το πρωί της Κυριακής (06/09), ο κ. Θέος και η ιατρική ομάδα του ολοκλήρωσαν με απόλυτη επιτυχία την επέμβαση στην Κλινική Π. Φαλήρου του Ιατρικού Αθηνών, με τη μετεγχειρητική πορεία του ποδοσφαιριστή να εξελίσσεται ομαλά.
Όπως ενημέρωσε η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ, ο παίκτης μπαίνει πλέον στο στάδιο της σταδιακής και ασφαλούς αποκατάστασης, με τον εκτιμώμενο χρόνο επιστροφής του να ανέρχεται στους 7 μήνες, κάτι που σημαίνει ότι δύσκολα θα τον ξαναδούμε τη φετινή σεζόν να αγωνίζεται.