Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (06/09) - «Σόου της ΑΕΚ» και «ΣΟΚ με Ελ Κααμπί»
Διαβάστε τι γράφουν οι αθλητικές εφημερίδες της Κυριακής (06/09).
«Το απόλυτο σοκ» και ένα από τα μεγαλύτερα πλήγματα έζησε ο Ολυμπιακός στο παιχνίδι κόντρα στον Βόλο στο Πανθεσσαλικό, καθώς ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί υπέστη κάταγμα κνήμης μετά τη σύγκρουση με τον Σιαμπάνη, με τον Μαροκινό «killer» να μένει εκτός δράσης για περίπου 6-7 μήνες.
Έτοιμη για Champions League έδειξε ότι είναι η ΑΕΚ, με την «Ένωση» με «σόου» από Βάργκα, Κοϊτά, Ζίνι και Μάριν διέλυσε με 5-0 τον Άρη στην «Allwyn Arena», λίγο πριν την πρεμιέρα της League Phase με αντίπαλο τη ΛΑΣΚ.
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