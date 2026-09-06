Η Μπόκα Τζούνιορς τιμά τον Τέβεζ με ένα παιχνίδι γεμάτο αστέρες

Ο Κάρλος Τέβεζ αναμένεται να επιστρέψει στο Μπομπονέρα για ένα ξεχωριστό παιχνίδι προς τιμήν του, με τη διοίκηση της Μπόκα Τζούνιορς να εξετάζει τη διεξαγωγή του στις 19 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το ESPN. Ο Χουάν Ρομάν Ρικέλμε φέρεται να έχει ήδη συζητήσει με τον άλλοτε αρχηγό της ομάδας, ενώ η ημερομηνία δεν έχει ακόμη επισημοποιηθεί.

Μάλιστα, το συγκεκριμένο παιχνίδι ενδέχεται να συγκεντρώσει τεράστια ονόματα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Μεταξύ των παικτών που θα μπορούσαν να προσκληθούν βρίσκονται ο Λιονέλ Μέσι και ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ενώ στη λίστα έχουν βρεθεί επίσης ο Γουέιν Ρούνεϊ και ο Αντρέα Πίρλο. Ο Τέβεζ έχει εκφράσει εδώ και χρόνια την επιθυμία του να αγωνιστεί ξανά μαζί με παλιούς συμπαίκτες του, έχοντας μάλιστα αναφέρει ότι θα ήθελε να συνυπάρξει στο ίδιο ματς με Μέσι και Ρονάλντο.

Ο Τέβεζ αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παίκτες της σύγχρονης ιστορίας της Μπόκα. Αγωνίστηκε σε διαφορετικές περιόδους με τη φανέλα της ομάδας, ενώ στη συνέχεια έκανε σπουδαία καριέρα στην Ευρώπη με τις Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Μάντσεστερ Σίτι και Γιουβέντους, πριν επιστρέψει στην Αργεντινή.

Το 2022 αποσύρθηκε από την ενεργό δράση και στη συνέχεια πέρασε στην προπονητική, αναλαμβάνοντας μεταξύ άλλων τη Ροσάριο Σεντράλ και την Ιντεπεντιέντε.