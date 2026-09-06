Γρηγορίου: «Βαριά ήττα από την πρωταθλήτρια ΑΕΚ – Πρέπει να συζητήσω με τα παιδιά»

Ο Γρηγορίου μίλησε για τη «βαριά» ήττα του Άρη με 5-0 από την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, υπογραμμίζοντας πως η ομάδα του παρουσίασε αντίδραση στα πρώτα λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου, όμως μετά το δεύτερο γκολ των γηπεδούχων ουσιαστικά εγκατέλειψε την προσπάθεια.

Ο τεχνικός του Άρη αναφέρθηκε στη δυναμική της ΑΕΚ, αλλά και στα προβλήματα που αντιμετώπισε η ομάδα του στην άμυνα, με την απουσία του Φαμπιάνο να αποτελεί, όπως τόνισε, σημαντικό πλήγμα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μιχάλης Γρηγορίου…

Στην αρχική τοποθέτηση του: «Είχαμε να αντιμετωπίσουμε μια ομάδα για την οποία δε χρειάζεται να πω εγώ περισσότερα πράγματα. Ήταν πρωταθλήτρια, έχει κάνει εξαιρετική πορεία, έχει μπει στο Τσάμπιονς Λιγκ. Ξεραμε τις δυσκολίες. Ήμασταν παθητικοί στο πρώτο ημίχρονο. Δεν κάναμε, παρά μόνο ένα ή δυο, τραζίνσιον. Η ΑΕΚ σκόραρε. Στο ημίχρονο θέλαμε να γίνουμε πιο επιθετικοί, να ανεβάσουμε γραμμές. Όπως κι έγινε: στα πρώτα 15-17 λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου δείξαμε αντίδραση. Προσπαθήσαμε να κερδίσουμε χώρο στο γήπεδο, αλλά χωρίς ευκαιρίες. Και μετά χωρίς να υπάρχουν οι προϋποθέσεις για το 2-0 της ΑΕΚ. Μετά το 2-0 παρατήσαμε το ματς. Δε θέλω να πω κάτι περισσότερο. Η ΑΕΚ πέτυχε πέντε γκολ. Πρέπει να συζητήσω πράγματα με τα παιδιά, γιατί μετά το 2-0 δεν υπήρχε αντίδραση. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ και εννοείται, όπως λέγαμε μετά από νίκες, το ίδιο λέω και τώρα μετά από ήττα: κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι, άσχετα αν η ήττα είναι πολύ βαριά».

Για το αν είναι ανεξήγητο που κατέρρευσε ο Άρης μετά το 60’: «Είπαμε να φρεσκάρουμε το κέντρο μας, να είμαστε καλύτεροι με τη μπάλα. Δώσαμε άλλα δυο γκολ στην ΑΕΚ από δικά μας λάθη. Τον Χόνγκλα τον ξέρουμε ως παίκτη. Προφανώς δεν είναι έτοιμος. Είναι δυσαναπλήρωτο το κενό του Φαμπιάνο όπως φάνηκε και απόψε για εμάς. Εκτός από την αγωνιστική του ταυτότητα, είναι και αρχηγός. Είχαμε πληγή στην άμυνα. Τα τρία από τα πέντε γκολ ήρθαν από την απουσία του Φαμπιάνο. Θα πρέπει να γίνει συζήτηση με οποιοδήποτε παίκτη ξεχωριστά».

Για το αν θα πάρει στόπερ ο Άρης: «Αρκεί να βρεθεί ο κεντρικός αμυντικός. Ο Σούταλο έκανε μία θετική εμφάνιση. Σίγουρα θέλουμε παίκτη εκεί. Αν είναι ουσιαστική η προσθήκη εκεί, ο πρόεδρος θα κάνει κι αυτό».

Για τις δυο αλλαγές στο ημίχρονο: «Ήταν για λόγους τακτικής. Γενικά να φρεσκάρουμε την επίθεσή μας»