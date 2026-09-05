ΑΕΚ – Άρης 5-0: Δικέφαλος πέντε «αστέρων» πριν τη ΛΑΣΚ!

Η ΑΕΚ έψαχνε την αντίδραση μετά την απώλεια βαθμών απέναντι στην Κηφισιά και την βρήκε με τον πλέον εμφατικό τρόπο.

Η «Ένωση» ήταν καταιγιστική στην Allwyn Arena, επικράτησε 5-0 του Άρη κι έστειλε το καλύτερο δυνατό μήνυμα ενόψει της πρεμιέρας της League Phase του Champions League απέναντι στη ΛΑΣΚ την ερχόμενη Τρίτη (08/09).

Οι «κιτρινόμαυροι» είχαν τον έλεγχο από το ξεκίνημα και πήραν νωρίς το προβάδισμα με τον Μπάρναμπας Βάργκα, ενώ στο δεύτερο μέρος έδωσαν διαστάσεις θριάμβου στη νίκη τους. Ο Ούγγρος φορ σκόραρε για δεύτερη φορά, ενώ στον πίνακα των σκόρερ προστέθηκαν ακόμη οι Μαρίν, Κοϊτά και Ζίνι, με τον Άρη να γνωρίζει την πρώτη του ήττα στη φετινή σεζόν.

Η εξέλιξη του αγώνα

Η ΑΕΚ μπήκε στο παιχνίδι με ξεκάθαρη διάθεση να επιβάλει τον ρυθμό της και να ψάξει από νωρίς το γκολ. Ο Άρης δυσκολευόταν να συνδέσει τις γραμμές του και δεν μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα στους γηπεδούχους, οι οποίοι απείλησαν για πρώτη φορά στο 2’, όταν η κεφαλιά του Γιόβιτς από στατική φάση άλλαξε ελαφρώς πορεία στον Σούταλο.

Το 1-0 ήρθε στο 11’ και ήταν αποτέλεσμα εξαιρετικής συνεργασίας. Ο Γκατσίνοβιτς βρήκε με κάθετη πάσα τον Μάγερ, ο Κροάτης έστρωσε στον Βάργκα και ο Ούγγρος φορ, σε κενή εστία, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Ο Μάγερ ήταν από τους πρωταγωνιστές της ΑΕΚ στο πρώτο μέρος, καθώς συμμετείχε διαρκώς στην ανάπτυξη της ομάδας και αποτελούσε σημείο αναφοράς στη δημιουργία. Στο 18’ μάλιστα έδωσε την ευκαιρία στον Πήλιο να απειλήσει από πλάγια θέση μέσα στην περιοχή, όμως το τελείωμά του δεν βρήκε στόχο.

Η Ένωση εξακολουθούσε να ελέγχει την αναμέτρηση και στο 25’ έφτασε κοντά σε δεύτερο γκολ. Ο Ρότα επιχείρησε δυνατό σουτ, ο Βέλιος απέκρουσε και ο Γκατσίνοβιτς δεν κατάφερε στην επαναφορά να βάλει την προβολή που θα έστελνε την μπάλα στα δίχτυα. Στη συνέχεια ο ρυθμός των γηπεδούχων έπεσε, χωρίς ωστόσο ο Άρης να μπορέσει να εκμεταλλευτεί την κατάσταση και να απειλήσει ουσιαστικά.

Ο Μιχάλης Γρηγορίου προσπάθησε με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου να κάνει πιο επιθετικό τον Άρη, περνώντας στο παιχνίδι τους Κουαμέ και Παλάσιος αντί των Μανού Γκαρθία και Γιαννιώτα. Οι φιλοξενούμενοι πήραν μέτρα στο γήπεδο και πίεσαν περισσότερο, όμως η ΑΕΚ δεν επέτρεπε να δημιουργηθούν καθαρές ευκαιρίες.

Και ενώ ο Άρης είχε ανέβει, η Ένωση βρήκε ξανά τον δρόμο προς τα δίχτυα. Στο 62’ ο Γκατσίνοβιτς έκανε τη σέντρα, ο Γένσεν έχασε τον Βάργκα και ο Ούγγρος επιθετικός με εξαιρετική κεφαλιά πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του γκολ, γράφοντας το 2-0.

Τέσσερα λεπτά αργότερα, η ΑΕΚ ουσιαστικά τελείωσε το παιχνίδι. Ο Μάγερ βρήκε χώρο, προχώρησε με την μπάλα και την κατάλληλη στιγμή τροφοδότησε τον Μαρίν, ο οποίος απέναντι από τον Βέλιο πλάσαρε σωστά για το 3-0 στο 67’.

Με το σκορ πλέον να έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις, ο Νίκολιτς προχώρησε στη διαχείριση του αγώνα ενόψει της πρεμιέρας του Champions League, περνώντας στο παιχνίδι τον Ζίνι αντί του Γιόβιτς και τον Κοϊτά αντί του Γκατσίνοβιτς.

Στο 70’ ο Βάργκα έστειλε ξανά την μπάλα στα δίχτυα με κεφαλιά μετά από σέντρα του Πήλιου, όμως το γκολ δεν μέτρησε, καθώς το VAR υπέδειξε οφσάιντ. Ο Άρης είχε την πρώτη του ουσιαστική ευκαιρία λίγο αργότερα, όταν ο Μαρίν έκανε λάθος, όμως ο Κουαμέ δεν μπόρεσε να νικήσει τον Στρακόσια.

Το 4-0 ήρθε στο 75’. Ο Κοϊτά πήρε την μπάλα, απέφυγε τους αντιπάλους του με διαδοχικές προσποιήσεις και με πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, αυξάνοντας ακόμη περισσότερο τη διαφορά.

Η ΑΕΚ δεν σταμάτησε να ψάχνει κι άλλο γκολ και στο 79’ ο Ρότα, που είχε προωθηθεί στην περιοχή, δεν κατάφερε να πλασάρει τον Βέλιο. Ο Νίκολιτς έκανε ακόμη δύο αλλαγές, με τον Μάνταλο να αντικαθιστά τον Βάργκα και τον Αριάγκα τον Μαρίν.

Ο Μάνταλος κέρδισε πέναλτι λίγο μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο, όμως η φάση δεν είχε συνέχεια, καθώς είχε προηγηθεί οφσάιντ.

Το τελικό 5-0 διαμορφώθηκε στις καθυστερήσεις. Ο Μάνταλος έβγαλε τον Ζίνι σε θέση εκτέλεσης και ο Ανγκολέζος φορ, σε κενή εστία, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, ολοκληρώνοντας μια επιβλητική εμφάνιση για την ΑΕΚ.