Super League Βαθμολογία: Στην κορυφή ΑΕΚ και Ολυμπιακός πριν το Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ
Η Ένωση επέστρεψε εμφατικά στις νίκες κόντρα στον Άρη, ο Ολυμπιακός γκέλαρε στο Βόλο και οι δύο είναι πλέον στους 7 βαθμούς, περιμένοντας τα παιχνίδια της Κυριακής.
Δύο αναμετρήσεις… άνοιξαν την αυλαία της 3ης αγωνιστικής στη Super League. Ο Ολυμπιακός «πέταξε» δύο βαθμούς στο Βόλο με το 1-1 στο Πανθεσσαλικό, μετά το σοκ του σοβαρού τραυματισμού του Αγιούμπ Ελ Κααμπί.
Την γκέλα των «ερυθρόλευκων» εκμεταλλεύτηκε η ΑΕΚ, η οποία έκανε… περίπατο κόντρα στον Άρη στη Νέα Φιλαδέλφεια, επικρατώντας 5-0. Έτσι, η Ένωση και οι Πειραιώτες είναι πλέον μαζί στους 7 βαθμούς. Οι Θεσσαλονικείς έμειναν στους 6 και ο Βόλος ανέβηκε στους 2.
Πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται στα παιχνίδια της Κυριακής, όπου ξεχωρίζει το ντέρμπι Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ. Οι Θεσσαλονικείς που είναι στους 6 βαθμούς, σε περίπτωση νίκης μπορούν να ανέβουν στην πρώτη θέση. Το «τριφύλλι» από την άλλη, είναι στους 3 με ματς λιγότερο.
Στην κορυφή μπορεί να ανέβει και ο Παναιτωλικός, ο οποίος δοκιμάζεται για πρώτη φορά εκτός έδρας, δίνοντας αγώνα στη Λιβαδειά.
SUPER LEAGUE – 3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Σάββατο 5/9
Βόλος – Ολυμπιακός 1-1
AEK – Άρης 5-0
Κυριακή 6/9
19:00 Ατρόμητος – Καλαμάτα Novasports 2
19:30 ΟΦΗ – Κηφισιά Cosmote Sport 8
20:00 Λεβαδειακός – Παναιτωλικός Novasports Prime
21:30 Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ ΣΚΑΪ
Δευτέρα 7/9
18:00 Asteras Aktor – Ηρακλής Novasports Prime
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Α.Ε.Κ. 7 (3)
2. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 7 (3)
3. Π.Α.Ο.Κ. 6
4. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 6
5. ΑΡΗΣ 6 (3)
6. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 3 (1)
7. Ο.Φ.Η. 3
8. ΒΟΛΟΣ Ν.Π.Σ. 2 (3)
9. ΚΗΦΙΣΙΑ 1 (1)
10. ΗΡΑΚΛΗΣ 1
11. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 0
12. ΚΑΛΑΜΑΤΑ 0
13. ASTERAS AKTOR 0
14. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 0