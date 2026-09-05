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Γρηγορίου: «Στο πρώτο ημίχρονο δεν κάναμε τίποτα από αυτά που είχαμε δουλέψει, απώλεια ο Φαμπιάνο»

Ο Μιχάλης Γηργορίου, μετά την ήττα από την ΑΕΚ, στάθηκε στην κακή εικόνα του Άρη στο πρώτο ημίχρονο, αλλά και την μεγάλη απώλεια του Φαμπιάνο.

Γρηγορίου: «Στο πρώτο ημίχρονο δεν κάναμε τίποτα από αυτά που είχαμε δουλέψει, απώλεια ο Φαμπιάνο»
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Ο Μιχάλης Γηργορίου στάθηκε κυρίως στην εμφάνιση του πρώτου ημιχρόνου, τονίζοντας πως η ομάδα του ήταν παθητική και δεν παρουσίασε όσα είχε δουλέψει στην προετοιμασία. Στη συνέχεια, εξήγησε πως στην ανάπαυλα αποφάσισε να κάνει την ομάδα πιο επιθετική, προκειμένου να διεκδικήσει κάτι περισσότερο από το παιχνίδι.

Ο Έλληνας τεχνικός υποστήριξε πως μέχρι το δεύτερο γκολ της ΑΕΚ η ομάδα του είχε καλή παρουσία, κυκλοφορώντας σωστά την μπάλα. Παράλληλα, στάθηκε στην απουσία του Φαμπιάνο, την οποία χαρακτήρισε σημαντική, καθώς όπως ανέφερε οι περισσότερες φάσεις της ΑΕΚ προήλθαν από τον άξονα.

Όσα δήλωσε ο Γρηγορίου:

«Στο πρώτο ημίχρονο δεν κάναμε τίποτα από αυτά που ξέραμε και είχαμε δουλέψει. Ήμασταν παθητικοί. Στο ημίχρονο αποφάσισα να κάνω πιο επιθετική την ομάδα για να διεκδικήσουμε κάτι παραπάνω από το παιχνίδι.

Μέχρι και το δεύτερο τέρμα της ΑΕΚ ήμασταν καλοί στον αγωνιστικό χώρο, είχαμε κυκλοφορία, αλλά σε μια θέση που πονούσαμε απόψε, καθώς η απώλεια του Φαμπιάνο είναι μια μεγάλη απώλεια για την ομάδα μας και δεχθήκαμε όλες τις φάσεις από τον άξονα, μετά το δεύτερο τέρμα οι παίκτες μας έχασαν το μυαλό τους και ήρθε αυτό το αποτέλεσμα».

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