Αντίπαλοι ΑΕΚ: Αδιανόητη ανατροπή της Ρόμα κόντρα στην Αταλάντα

Η Αταλάντα έφτασε μία ανάσα από ένα μεγάλο «διπλό» απέναντι στη Ρόμα μέσα στο «Ολίμπικο», ωστόσο, η ομάδα της «αιώνιας πόλης» απέδειξε ότι εφέτος είναι φτιαγμένη για να πρωταγωνιστήσει! Με γκολ των Ερμόσο και Σούλε στο 90' και 90'+3, οι «Ρωμαίοι» έφεραν τα πάνω κάτω, νίκησαν με 2-1 την Αταλάντα και τουλάχιστον μέχρι το απόγευμα της θα παραμείνουνη με την Ίντερ στο «ρετιρέ» της βαθμολογίας.

Για την εκ των αντιπάλων της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League ήταν η τρίτη νίκη στο πρωτάθλημα σε ισάριθμα ματς, σκοράροντας απόψε 2 φορές έναντι των 8 τερμάτων που είχαν σημειώσει στα ματς που προηγήθηκαν. Πρωταγωνιστής της μεγάλης ανατροπής της εκ των αντιπάλων της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League ήταν ο Αργεντινός, Ματίας Σούλε, με γκολ και ασίστ!

Με... μέταλλο πρωταθλήτριας η Ίντερ έκανε τρομερή ανατροπή απέναντι στη Νάπολι, μετατρέποντας το εις βάρος της 0-2 στο 53' σε 3-2 και φτάνοντας έτσι με άκρως εμφατικό τρόπο στην τρίτη της νίκη στη Serie A σε ισάριθμα ματς και παραμένοντας μόνη στο ρετιρέ της βαθμολογίας.

«Υπεύθυνος» σε μεγάλο βαθμό για την ανατροπή των «νερατζούρι» ήταν ο Λαουτάρο Μαρτίνες, ο οποίος πέτυχε δύο γκολ.

Νωρίτερα, είχε προηγηθεί η ανατροπή της Τορίνο, η οποία πέτυχε την πρώτη της νίκη στη Serie A και, μάλιστα, εκτός έδρας με 2-1 επί της Φιορεντίνα.

Οι «βιόλα», που μετά από τρεις αγώνες δεν έχουν καταφέρει ακόμη να κάνουν... σεφτέ, προηγήθηκαν με τον Πελεγκρίνο στο ξεκίνημα του β' μέρους κι έδειξαν ότι ήταν... έτοιμοι για την πρώτη τους νίκη. Τελικά, όμως, η «γκρανάτα» έφερε τα πάνω κάτω με τα γκολ των Μαντράγκορα και Ανταμς στο 73' και 82', παίρνοντας ένα παλικαρίσιο «διπλό».

Τα αποτελέσματα

Τζένοα-Κόμο 1-4

Φιορεντίνα-Τορίνο 1-2

Ίντερ-Νάπολι 3-2

Ρόμα-Αταλάντα 2-1

Φροζινόνε-Βενέτσια 6/9

Πάρμα-Μόντσα 6/9

Μπολόνια-Σασουόλο 6/9

Γιουβέντους-Μίλαν 6/9

Κάλιαρι-Λέτσε 7/9

Ουντινέζε-Λάτσιο 7/9