Σιαμπάνης σε Ελ Κααμπί: «Δεν είχα την πρόθεση να σε χτυπήσω - Ήταν σπαρακτικό»

Ο τερματοφύλακας του Βόλου απολογήθηκε στον Μαροκινό φορ για τον σοβαρό τραυματισμό του.

Σιαμπάνης σε Ελ Κααμπί: «Δεν είχα την πρόθεση να σε χτυπήσω - Ήταν σπαρακτικό»
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Βαριά φορτισμένος από τα όσα εκτυλίχθηκαν στο Πανθεσσαλικό εμφανίστηκε ο Μάριος Σιαμπάνης, μετά τη σφοδρή σύγκρουσή του με τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί στην αναμέτρηση του Βόλου με τον Ολυμπιακό.

Λίγη ώρα μετά το τέλος του αγώνα, ο τερματοφύλακας του Βόλου τοποθετήθηκε μέσω των social media, εκφράζοντας τη λύπη του για τον σοβαρό τραυματισμό του Μαροκινού επιθετικού, ο οποίος υπέστη κάταγμα στην κνήμη και αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Ο Σιαμπάνης θέλησε να ξεκαθαρίσει πως η σύγκρουση δεν ήταν αποτέλεσμα πρόθεσης από την πλευρά του, τονίζοντας ότι σε καμία περίπτωση δεν επιδίωξε να χτυπήσει τον Ελ Κααμπί.

Παράλληλα, ευχήθηκε στον επιθετικό του Ολυμπιακού ταχεία και πλήρη αποκατάσταση, εκφράζοντας την ελπίδα να επιστρέψει σύντομα και δυνατός στην αγωνιστική δράση.

Η ανάρτηση του Σιαμπάνη

«Λυπάμαι πολύ για αυτό που συνέβη σήμερα Αγιούμπ. Δεν είχα την πρόθεση να σε χτυπήσω. Το να σε βλέπω να πονάς τόσο ήταν σπαρακτικό. Οι σκέψεις μου ήταν μαζί σου. Σου εύχομαι δύναμη, πλήρη ανάρρωση και επιστροφή στο γήπεδο μόλις είσαι έτοιμος».

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