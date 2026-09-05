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Ολυμπιακός: Σοκαριστικός τραυματισμός του Ελ Κααμπί - Έκλαιγε ο Σιαμπάνης! (vid)

Ο Μαροκινός επιθετικός τραυματίστηκε μετά από σύγκρουση με τον Έλληνα τερματοφύλακα

Ολυμπιακός: Σοκαριστικός τραυματισμός του Ελ Κααμπί - Έκλαιγε ο Σιαμπάνης! (vid)
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«Πάγωσε» το Πανθεσσαλικό στα τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου της αναμέτρησης του Βόλου με τον Ολυμπιακό, όταν ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί βρέθηκε στο έδαφος, εμφανώς καταβεβλημένος και δείχνοντας να αντιμετωπίζει έντονο πόνο.

Η εικόνα του Μαροκινού επιθετικού προκάλεσε άμεσα μεγάλη ανησυχία, με τους ποδοσφαιριστές του Βόλου να αντιλαμβάνονται γρήγορα ότι χρειάζεται άμεση ιατρική παρέμβαση. Χωρίς καθυστέρηση έκαναν σήμα προς τον πάγκο του Ολυμπιακού, ζητώντας την είσοδο του ιατρικού επιτελείου στον αγωνιστικό χώρο.

Οι γιατροί των «ερυθρόλευκων» έσπευσαν πάνω από τον Ελ Κααμπί και ξεκίνησαν να του παρέχουν τις πρώτες βοήθειες. Η σκηνή ήταν ιδιαίτερα φορτισμένη, με τον τερματοφύλακα του Βόλου να μην μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά του, ενώ σοκαρισμένος ήταν και ο διαιτητής Τζήλος, ο οποίος έβαλε τα χέρια στο κεφάλι βλέποντας την κατάσταση του ποδοσφαιριστή.

Ο Ελ Κααμπί δεν ήταν σε θέση να επιστρέψει στο παιχνίδι και τελικά χρειάστηκε να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο με φορείο και να μεταφερθεί αμέσως με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο του Βόλου.

Κατά την έξοδό του, πάντως, γνώρισε την αποθέωση από τους φιλάθλους που βρίσκονταν στις εξέδρες του Πανθεσσαλικού, σε μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή.

Δείτε το βίντεο - Σκληρές εικόνες

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