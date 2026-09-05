Σοκαριστικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στο Πανθεσσαλικό λίγο πριν από την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου στην αναμέτρηση του Βόλου με τον Ολυμπιακό, όταν ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί έπεσε στον αγωνιστικό χώρο, δείχνοντας να υποφέρει από έντονους πόνους.

Η εικόνα του Μαροκινού επιθετικού, ο οποίος σφάδαζε στο χορτάρι μετά τον τραυματισμό του, προκάλεσε μεγάλη ανησυχία σε όλους όσοι βρίσκονταν στο γήπεδο. Οι τηλεοπτικές κάμερες κατέγραψαν, μάλιστα, και την έντονη αντίδραση του διαιτητή της αναμέτρησης, Θανάση Τζήλου.

Ο Έλληνας ρέφερι έπιασε τα μαλλιά του, εμφανώς σοκαρισμένος από την κατάσταση του Ελ Κααμπί, σε μια εικόνα που αποτύπωσε πλήρως την αγωνία που επικράτησε εκείνη τη στιγμή στο Πανθεσσαλικό.