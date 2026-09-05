Ένα σοβαρό περιστατικό επισκίασε το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου στο Πανθεσσαλικό, στην αναμέτρηση του Βόλου με τον Ολυμπιακό για την 3η αγωνιστική της Super League.

Στο 43ο λεπτό, ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί βγήκε τετ α τετ με τον Μάριο Σιαμπάνη, ο οποίος επιχείρησε να βγει από την εστία του για να διώξει την μπάλα. Οι δύο ποδοσφαιριστές συγκρούστηκαν με μεγάλη δύναμη, με τη φάση να προκαλεί έντονη ανησυχία στις εξέδρες και στους παίκτες των δύο ομάδων.

Ο Σιαμπάνης αντιλήφθηκε αμέσως τη σοβαρότητα της κατάστασης και δεν κατάφερε να συγκρατήσει τη συναισθηματική του φόρτιση. Ο τερματοφύλακας του Βόλου ξέσπασε σε κλάματα και λυγμούς, βρίσκοντας στήριγμα στην αγκαλιά συμπαικτών και αντιπάλων.

Ανάμεσα σε εκείνους που έσπευσαν να τον παρηγορήσουν ήταν ο Στέφαν Ορτέγα, ενώ από τον πάγκο του Βόλου σηκώθηκε και ο Μπάλσα Πόποβιτς, προκειμένου να βρεθεί δίπλα στον Έλληνα γκολκίπερ σε αυτές τις ιδιαίτερα δύσκολες στιγμές.