Λεβαδειακός: Με Φίλωνα, αλλά χωρίς Συμελίδη με Παναιτωλικό

Την τελευταία του προπόνηση πριν από την αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό πραγματοποίησε ο Λεβαδειακός, ολοκληρώνοντας την προετοιμασία του στο Αθλητικό Κέντρο του Αγίου Σπυρίδωνα.

Οι Βοιωτοί υποδέχονται την Κυριακή (6/9, 20:00) τον Παναιτωλικό στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς «Λάμπρος Κατσώνης», στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Super League.

Από την αναμέτρηση θα απουσιάσει ο τιμωρημένος Συμελίδης, ενώ επιστρέφει ο Φίλων, έχοντας ξεπεράσει τον τραυματισμό που τον είχε κρατήσει εκτός.

Η αποστολή του Λεβαδειακού

Άνακερ, Ελιάσι, Πάντεα, Μανθάτης, Λιάγκας, Κορνέζος, Τσάρας, Φίλων, Τσιβελεκίδης, Βήχος, Σουτ, Κωστή, Νίκας, Εντιαγέ, Γκούμας, Βρακάς, Παπαδόπουλος, Ούρσι, Μπάλντε, Ροντρίγκεζ, Μπάουσα, Εμμανουηλίδης, Κομπνάν, Οζέγκοβιτς.