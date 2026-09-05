Μαρούσι: Επικράτησε του Παπάγου παρά τις απουσίες

Το Μαρούσι συνέχισε με νίκη την προετοιμασία του, επικρατώντας του Παπάγου με 89-76 σε φιλική αναμέτρηση, παρά τις σημαντικές απουσίες που είχε να διαχειριστεί.

Μετά τη φιλική επικράτηση απέναντι στον Παναθηναϊκό AKTOR, η ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου αντιμετώπισε τον Παπάγο και κατάφερε να πάρει ακόμη ένα θετικό αποτέλεσμα, δείχνοντας καλό αγωνιστικό πρόσωπο ενόψει της συνέχειας της προετοιμασίας.

Το Μαρούσι παρατάχθηκε χωρίς τους Ουόκερ, Κασελάκη και Τουλιάτο, οι οποίοι έμειναν εκτός για λόγους ξεκούρασης. Παράλληλα, δεν αγωνίστηκαν ούτε οι Μαρτς, Λούντζης και Ουέαρ, καθώς συνεχίζουν το πρόγραμμα αποθεραπείας τους.