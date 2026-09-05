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Συγκινητικό μήνυμα στήριξης της ΠΑΕ Ολυμπιακός στον Ελ Κααμπί: «Θα είμαστε μαζί σου σε κάθε βήμα»

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός έστειλε το δικό της μήνυμα στήριξης στον Αγιούμπ Ελ Κααμπί μετά τον σοβαρό τραυματισμό του στον αγώνα με τον Βόλο.

Συγκινητικό μήνυμα στήριξης της ΠΑΕ Ολυμπιακός στον Ελ Κααμπί: «Θα είμαστε μαζί σου σε κάθε βήμα»
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Στο πλευρό του Αγιούμπ Ελ Κααμπί βρίσκεται η ΠΑΕ Ολυμπιακός, μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Μαροκινού επιθετικού και το κάταγμα κνήμης που υπέστη.

Οι «ερυθρόλευκοι» έστειλαν το δικό τους θερμό μήνυμα στον αρχισκόρερ της ομάδας, εκφράζοντας τη στήριξή τους σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.

Η ανάρτηση του Ολυμπιακού:

«Αγιούμπ, σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, όλη η οικογένεια του Ολυμπιακού στέκεται δίπλα σου, με όλη μας την καρδιά.

Η δύναμη, το πάθος και το μαχητικό σου πνεύμα μάς έχουν εμπνεύσει αμέτρητες φορές. Τώρα, σου στέλνουμε όλη αυτή τη δύναμη πίσω.

Μείνε δυνατός. Θα είμαστε μαζί σου σε κάθε βήμα, μέχρι να επιστρέψεις εκεί όπου ανήκεις.

Περαστικά, Αγιούμπ».

https://www.instagram.com/p/Dc6q4ZBRFNQ/
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