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Ατρόμητος: Επιστροφές και Σερζίνιο στην αποστολή για την Καλαμάτα

Ευχάριστα νέα για τον Ντούσαν Κέρκεζ, καθώς οι Μουντές, Τσιγάρας και Τσούμπερ επέστρεψαν, ενώ ο Σερζίνιο είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι με την Καλαμάτα.

Ατρόμητος: Επιστροφές και Σερζίνιο στην αποστολή για την Καλαμάτα
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Με αρκετά ευχάριστα νέα ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Ατρόμητου για την αυριανή αναμέτρηση με την Καλαμάτα στο Περιστέρι (06/09, 19:00).

Ο Ντούσαν Κέρκεζ βλέπει τις επιλογές του να αυξάνονται, καθώς οι Μουντές, Τσιγγάρας και Τσούμπερ επέστρεψαν στη διάθεσή του και υπολογίζονται κανονικά για το παιχνίδι.

Παράλληλα, στην αποστολή συμπεριλήφθηκε και ο Σερζίνιο. Το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του Ατρόμητου βρίσκεται πλέον σε θέση να αγωνιστεί και αποτελεί ακόμη μία λύση στα χέρια του Βόσνιου τεχνικού.

Η αποστολή του Ατρομήτου:

Αθανασίου, Χουτεσιώτης, Ντιένγκ, Λύρατζης, Μουντές, Παπαδόπουλος, Ούρονεν, Μάγκνουσον, Μήτογλου, Σταυρόπουλος, Τσακμάκης, Χότζα, Καραμάνης, Κώτσης, Μουτουσαμί, Νούνιες, Τσιγγάρας, Σερζίνιο, Πνευμονίδης, Τζοβάρας, Τσούμπερ, Τσαντίλας, Τσιλούλης.

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