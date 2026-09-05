Ατρόμητος: Επιστροφές και Σερζίνιο στην αποστολή για την Καλαμάτα
Ευχάριστα νέα για τον Ντούσαν Κέρκεζ, καθώς οι Μουντές, Τσιγάρας και Τσούμπερ επέστρεψαν, ενώ ο Σερζίνιο είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι με την Καλαμάτα.
Με αρκετά ευχάριστα νέα ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Ατρόμητου για την αυριανή αναμέτρηση με την Καλαμάτα στο Περιστέρι (06/09, 19:00).
Ο Ντούσαν Κέρκεζ βλέπει τις επιλογές του να αυξάνονται, καθώς οι Μουντές, Τσιγγάρας και Τσούμπερ επέστρεψαν στη διάθεσή του και υπολογίζονται κανονικά για το παιχνίδι.
Παράλληλα, στην αποστολή συμπεριλήφθηκε και ο Σερζίνιο. Το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του Ατρόμητου βρίσκεται πλέον σε θέση να αγωνιστεί και αποτελεί ακόμη μία λύση στα χέρια του Βόσνιου τεχνικού.
Η αποστολή του Ατρομήτου:
Αθανασίου, Χουτεσιώτης, Ντιένγκ, Λύρατζης, Μουντές, Παπαδόπουλος, Ούρονεν, Μάγκνουσον, Μήτογλου, Σταυρόπουλος, Τσακμάκης, Χότζα, Καραμάνης, Κώτσης, Μουτουσαμί, Νούνιες, Τσιγγάρας, Σερζίνιο, Πνευμονίδης, Τζοβάρας, Τσούμπερ, Τσαντίλας, Τσιλούλης.