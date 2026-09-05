Αντίπαλοι ΟΦΗ: Η Μπενφίκα επικράτησε 3-0 της Μαρίτιμο και πανηγύρισε την τρίτη συνεχόμενη νίκη της

Η Μπενφίκα συνεχίζει δυναμικά την πορεία της στο πορτογαλικό πρωτάθλημα, καθώς επικράτησε με 3-0 της Μαρίτιμο στη Μαδέιρα και πανηγύρισε την τρίτη συνεχόμενη νίκη της.

Οι «αετοί» έφτασαν πλέον τους 10 βαθμούς σε τέσσερις αγωνιστικές και παραμένουν στις υψηλές θέσεις της βαθμολογίας, επιβεβαιώνοντας το καλό τους ξεκίνημα στη σεζόν.

Για ακόμη μία φορά θετικός ήταν ο Βαγγέλης Παυλίδης. Ο Έλληνας επιθετικός ξεκίνησε βασικός και είχε σημαντική συμβολή στο δεύτερο γκολ της ομάδας του.

Συγκεκριμένα, στο 71ο λεπτό ο Παυλίδης έδωσε την ασίστ στον Λουίς Μπαρέιρο, ο οποίος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και διπλασίασε τα τέρματα της Μπενφίκα.