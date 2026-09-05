Νίκολιτς: «Υπέροχο το ποδόσφαιρο που παίξαμε - Μεγάλη σεζόν η φετινή»

Απόλυτα ικανοποιημένος από την εικόνα που παρουσίασαν οι ποδοσφαιριστές του στη μεγάλη νίκη με 5-0 απέναντι στον Άρη εμφανίστηκε ο Μάρκο Νίκολιτς.

Ο τεχνικός της ΑΕΚ στάθηκε στο επίπεδο του ποδοσφαίρου που απέδωσε η ομάδα του, αναγνωρίζοντας πως οι «κιτρινόμαυροι» πραγματοποίησαν μια εξαιρετική εμφάνιση. Παράλληλα, όμως, υπογράμμισε πως υπήρχαν συγκεκριμένα σημεία στα οποία η Ένωση θα μπορούσε να παρουσιαστεί ακόμη καλύτερη.

Αναλυτικά όσα είπε ο Νίκολιτς

«Σε ένα ντέρμπι το 5-0 ειναι πολυ καλό. Εχει φτιάξει πολύ καλή ομάδα ο Άρης αν δείτε και ποιους είχε στον πάγκο και είχε δύο νίκες μέχρι στιγμής. Ευχαριστούμε πολύ τους οπαδούς μας. Συγχαρητήρια στους παίκτες. Μεγάλη σημασία για τους οπαδούς, καθώς δεν ειναι ωραία να παίζουμε σε γήπεδα σε συνθήκες COVID με άδειες θέσεις.

Ήταν υπέροχο το ποδόσφαιρο που παίξαμε, είχαμε και ακυρωθέν γκολ, ένα ακυρωμένο πέναλτι, πολλές ευκαιρίες. Μεγάλη σεζόν η φετινή, θα υπάρχουν ανεβάσματα και κατεβάσματα. Υπήρχαν κάποια σημεια που μπορούσαμε να είμαστε καλύτεροι, αλλά αυτά θα υπάρχουν πάντα. Είναι πολύ νωρίς να πω πόσο κοντά είμαστε στο ποδόσφαιρο που θέλω να βλέπω».