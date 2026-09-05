Μάγερ: «Είναι διαφορετικό να παίζεις στη Νέα Φιλαδέλφεια - Έχω καταπληκτική σχέση με τον προπονητή»

Την απόλυτη ικανοποίησή του για την εικόνα της ΑΕΚ στη μεγάλη νίκη με 5-0 επί του Άρη εξέφρασε ο Λόβρο Μάγερ στην Cosmote TV, λίγες ημέρες πριν από την ευρωπαϊκή πρεμιέρα της Ένωσης στο Champions League.

Ο Κροάτης μεσοεπιθετικός αποτέλεσε ξανά έναν από τους πρωταγωνιστές της ομάδας του, πραγματοποιώντας ακόμη μία πολύ καλή εμφάνιση. Ο ίδιος στάθηκε ιδιαίτερα στο εξαιρετικό κλίμα που έχει διαμορφωθεί στα αποδυτήρια, επισημαίνοντας πως έχει αναπτύξει πολύ καλή σχέση τόσο με τον Μάρκο Νίκολιτς και το προπονητικό επιτελείο όσο και με τους συμπαίκτες του.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον κόσμο της ΑΕΚ, με τον Μάγερ να μιλά με θερμά λόγια για την υποστήριξη που λαμβάνει η ομάδα και την αποθέωση που γνώρισε ο ίδιος. Ο Κροάτης δεν έκρυψε τη χαρά του για την παρουσία του στην Ένωση, υπογραμμίζοντας πως αισθάνεται πολύ καλά στην ομάδα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μάγερ

«Ξέραμε πόσο σημαντικό ματς ήταν για εμάς, θέλαμε τη νίκη και το κάναμε. Θέλαμε να έχουμε καλή απόδοση. Αν εξαιρέσουμε δύο κακά διαστήματα, όλοι έπαιξαν καλά, είχαν εξαιρετική απόδοση. Ήταν καλή προετοιμασία για το ματς που έρχεται στο Champions League. Έχω μια καταπληκτική σχέση με τον προπονητή, το προπονητικό staff και τους συμπαίκτες μου.

Έχουμε φτιάξει ένα εξαιρετικό γκρουπ και μέσα και έξω από το γήπεδο. Αυτό με βοηθά να κάνω και ενώ αυτά που κάνω μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ήταν καταπληκτική η στιγμή της αποθέωσης, μου δίνει έξτρα κίνητρο ο κόσμος και σε όλους, μας δίνει ενέργεια. Στα εντός έδρας είναι κάτι διαφορετικό να παίζεις εδώ, μας κάνει να προσπαθούμε περισσότερο και να θέλουμε να βγάλουμε περισσότερη ενέργεια. Είμαι πολύ χαρούμενος εδώ».