Ο αθλητισμός όπως πρέπει να είναι: Ανάρτηση με ευχές του Παναθηναϊκού για τον Ελ Κααμπί

Η αντιπαλότητα μεταξύ των αιωνίων, πολλές φορές ξεφεύγει. Με εντάσεις, τοξικότητα και καταστάσεις που φανερώνουν περισσότερο «μίσος» παρά αθλητικό ανταγωνισμό.

Ο τραυματισμός του Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ξεπερνά τα χρώματα, ξεπερνά τις οπαδικές προτιμήσεις και συγκλονίζει κάθε λογικό άνθρωπο. Αυτό απέδειξε και η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, η οποία με μια απλή κίνηση, υπενθύμισε σε όλους πώς πρέπει να είναι η αντιπαλότητα και πώς πρέπει να είναι ο αθλητισμός.

Οι «πράσινοι» με μια φωτογραφία του στράικερ του Ολυμπιακού, θέλησαν να κάνουν το απλό: Να του στείλουν ευχές για να είναι γρήγορα εκεί που πρέπει να βρίσκεται: Στους αγωνιστικούς χώρους.

«Γίνε καλά σύντομα Αγιούμπ», ήταν το μήνυμα των «πράσινων». Σε μια τόσο απλή, αλλά ταυτόχρονα και με τόσο μεγάλη σημασία κίνηση.