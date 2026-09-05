· Ολυμπιακός · Παναθηναϊκός

Ο αθλητισμός όπως πρέπει να είναι: Ανάρτηση με ευχές του Παναθηναϊκού για τον Ελ Κααμπί

Η «πράσινη» ΠΑΕ με φωτογραφία του άτυχου Μαροκινού ποδοσφαιριστή και την ευχή για να γίνει γρήγορα καλά, έδειξε σε όλους πως υπάρχει χώρος και γι’ αυτή την αντιπαλότητα. 

Ο αθλητισμός όπως πρέπει να είναι: Ανάρτηση με ευχές του Παναθηναϊκού για τον Ελ Κααμπί
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η αντιπαλότητα μεταξύ των αιωνίων, πολλές φορές ξεφεύγει. Με εντάσεις, τοξικότητα και καταστάσεις που φανερώνουν περισσότερο «μίσος» παρά αθλητικό ανταγωνισμό.

Ο τραυματισμός του Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ξεπερνά τα χρώματα, ξεπερνά τις οπαδικές προτιμήσεις και συγκλονίζει κάθε λογικό άνθρωπο. Αυτό απέδειξε και η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, η οποία με μια απλή κίνηση, υπενθύμισε σε όλους πώς πρέπει να είναι η αντιπαλότητα και πώς πρέπει να είναι ο αθλητισμός.

Οι «πράσινοι» με μια φωτογραφία του στράικερ του Ολυμπιακού, θέλησαν να κάνουν το απλό: Να του στείλουν ευχές για να είναι γρήγορα εκεί που πρέπει να βρίσκεται: Στους αγωνιστικούς χώρους.

«Γίνε καλά σύντομα Αγιούμπ», ήταν το μήνυμα των «πράσινων». Σε μια τόσο απλή, αλλά ταυτόχρονα και με τόσο μεγάλη σημασία κίνηση.

COMMENTS
LATEST NEWS
00:21 SUPER LEAGUE

Νίκολιτς: «Όταν νικάς 5-0 είναι εύκολο να μιλάς – Απαιτητική χρονιά, θα έχει πάνω και κάτω»

00:08 SUPER LEAGUE

AEK: Τι είπε ο Νίκολιτς για το «κόψιμο» του Γκεοργκίεφ και τη μεταγραφή του Κουτέσα

00:02 SUPER LEAGUE

Γρηγορίου: «Βαριά ήττα από την πρωταθλήτρια ΑΕΚ – Πρέπει να συζητήσω με τα παιδιά»

23:59 SUPER LEAGUE

Καλαμάτα: Η αποστολή για το παιχνίδι με τον Ατρόμητο

23:56 ΜΠΑΣΚΕΤ

ΠΑΟΚ: Όσμαν και Χάτζινς τον οδήγησαν στη νίκη επί της Ούντινε

23:55 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αντίπαλοι ΑΕΚ: Αδιανόητη ανατροπή της Ρόμα κόντρα στην Αταλάντα

23:50 SUPER LEAGUE

Μάγερ: «Είναι διαφορετικό να παίζεις στη Νέα Φιλαδέλφεια - Έχω καταπληκτική σχέση με τον προπονητή»

23:47 SUPER LEAGUE

Ο αθλητισμός όπως πρέπει να είναι: Ανάρτηση με ευχές του Παναθηναϊκού για τον Ελ Κααμπί

23:43 SUPER LEAGUE

Μουκουντί: «Είχαμε καλή συμπεριφορά σήμερα, όμως έχουμε ακόμα πολλά περιθώρια βελτίωσης»

23:25 SUPER LEAGUE

ΟΦΗ: Με τρεις απουσίες η αποστολή για Κηφισιά

23:21 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ - Άρης: Τα highlights από την άνετη επικρατήση της Ένωσης επί των «κίτρινων» (vid)

23:16 SUPER LEAGUE

Σιαμπάνης σε Ελ Κααμπί: «Δεν είχα την πρόθεση να σε χτυπήσω - Ήταν σπαρακτικό»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας