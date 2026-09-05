Καλαμάτα: Η αποστολή για το παιχνίδι με τον Ατρόμητο

Την τελευταία της προπόνηση πριν από την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Ατρόμητο ολοκλήρωσε η Καλαμάτα, η οποία την Κυριακή (06/09, 19:00) δοκιμάζεται στο Περιστέρι για την 3η αγωνιστική της Super League.

Ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας ανακοίνωσε τις επιλογές του για το παιχνίδι, συμπεριλαμβάνοντας συνολικά 23 ποδοσφαιριστές στην αποστολή της «Μαύρης Θύελλας».

Αναλυτικά η αποστολή

Γκέλιος, Βασίλιεβιτς, Γκίνης, Ροντρίγκες, Μπακαγιόκο, Στρούγγης, Γκεσάν, Καλουτσικίδης, Ιγκνιάτοβιτς, Χατζηθεοδωρίδης, Αλόνσο, Ντιαρά, Πινιέιρο, Λιατσικούρας, Μαρτίν, Καρεάσο, Κατάλντι, Χάμζα, Μπονέτο, Σίγκουρντσον, Μορέιρα, Μπολίβαρ, Αγγελής