Μουκουντί: «Είχαμε καλή συμπεριφορά σήμερα, όμως έχουμε ακόμα πολλά περιθώρια βελτίωσης»

Η ΑΕΚ επικράτησε με το εμφατικό 5-0 του Άρη στη Νέα Φιλαδέλφεια, όμως ο Αρόλντ Μουκουντί κράτησε χαμηλούς τόνους μετά τη μεγάλη νίκη, τονίζοντας πως η ομάδα έχει ακόμη περιθώρια βελτίωσης.

Ο Καμερουνέζος αμυντικός αναγνώρισε πως η Ένωση είχε καλή συμπεριφορά και πραγματοποίησε μια καλή εμφάνιση, ωστόσο στάθηκε και στις επικίνδυνες φάσεις που δέχθηκε.

Όσα δήλωσε ο Μουκουντί:

«Οπωσδήποτε είχαμε μια καλή συμπεριφορά σήμερα, κάναμε ένα καλό παιχνίδι, αλλά όχι το καλύτερό μας, καθώς δεχθήκαμε κάποιες επικίνδυνες φάσεις. Το πιο σημαντικό είναι η νίκη, προπονούμαστε καθημερινά για να κάνουμε επιθετικά τέτοια πράγματα, όμως έχουμε ακόμα πολλά περιθώρια βελτίωσης. Πάμε να πάρουμε τη νίκη τώρα, έχουμε τρεις μέρες να προετοιμαστούμε κατάλληλα».