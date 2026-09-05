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Μουκουντί: «Είχαμε καλή συμπεριφορά σήμερα, όμως έχουμε ακόμα πολλά περιθώρια βελτίωσης»

Ο Αρόλντ Μουκουντί αναγνώρισε πως η ΑΕΚ έκανε καλό παιχνίδι απέναντι στον Άρη, αλλά τόνισε πως υπάρχουν ακόμη περιθώρια βελτίωσης.

Μουκουντί: «Είχαμε καλή συμπεριφορά σήμερα, όμως έχουμε ακόμα πολλά περιθώρια βελτίωσης»
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Η ΑΕΚ επικράτησε με το εμφατικό 5-0 του Άρη στη Νέα Φιλαδέλφεια, όμως ο Αρόλντ Μουκουντί κράτησε χαμηλούς τόνους μετά τη μεγάλη νίκη, τονίζοντας πως η ομάδα έχει ακόμη περιθώρια βελτίωσης.

Ο Καμερουνέζος αμυντικός αναγνώρισε πως η Ένωση είχε καλή συμπεριφορά και πραγματοποίησε μια καλή εμφάνιση, ωστόσο στάθηκε και στις επικίνδυνες φάσεις που δέχθηκε.

Όσα δήλωσε ο Μουκουντί:

«Οπωσδήποτε είχαμε μια καλή συμπεριφορά σήμερα, κάναμε ένα καλό παιχνίδι, αλλά όχι το καλύτερό μας, καθώς δεχθήκαμε κάποιες επικίνδυνες φάσεις. Το πιο σημαντικό είναι η νίκη, προπονούμαστε καθημερινά για να κάνουμε επιθετικά τέτοια πράγματα, όμως έχουμε ακόμα πολλά περιθώρια βελτίωσης. Πάμε να πάρουμε τη νίκη τώρα, έχουμε τρεις μέρες να προετοιμαστούμε κατάλληλα».

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