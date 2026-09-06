Νίκολιτς: «Όταν νικάς 5-0 είναι εύκολο να μιλάς – Απαιτητική χρονιά, θα έχει πάνω και κάτω»

Ο Σέρβος τεχνικός της «Ένωσης» δεν θα μπορούσε παρά να είναι ικανοποιημένος από τη συνολική εικόνα που είχε η ομάδα του και την επικράτηση με 5-0 επί των «κίτρινων» της Θεσσαλονίκης.

Ο Νίκολιτς, βέβαια, δεν ήταν απόλυτα ικανοποιημένος από τους ποδοσφαιριστές του, αλλά όπως επεσήμανε «μετά από τέτοια εμφάνιση και σκορ 5-0 είναι λίγο ανόητο να κάνεις παράπονα». Στη συνέχεια επεσήμανε ότι: «όταν νικάς 5-0 είναι εύκολο να μιλάς και για σωστή προετοιμασία», υπογραμμίζοντας πως: «Η χρονιά θα είναι απαιτητική, θα έχει πάνω και κάτω».

Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς

Στο αρχικό του σχόλιο ανέφερε: «Ήταν μια πολύ καλή εμφάνιση από την ομάδα. Στο τελευταίο εικοσάλεπτο πρώτου μέρους και την αρχή δευτέρου είδα πράγματα που δεν μου άρεσαν, αλλά μετά από τέτοια εμφάνιση και σκορ 5-0 είναι λίγο ανόητο να κάνεις παράπονα. Είμαι πολύ ευχαριστημένος, παίξαμε ελκυστικό ποδόσφαιρο, δημιουργήσαμε ευκαιρίες, είχαμε ακυρωμένο γκολ, πέναλτι που πάρθηκε πίσω. Είναι διαφορετικά τα συναισθήματα όταν παίζεις με τον κόσμο μαζί σου. Μίλησα πριν μια βδομάδα για αυτό».

Για το που εντοπίζει ότι τα αποτελέσματα της ΑΕΚ είναι καλύτερα στα εντός έδρας και για τον εκνευρισμό του στα εκτός έδρας ματς: «Όντως ήμουν εκνευρισμένος στο ματς με την Κηφισιά. Υπήρχε και το παιχνίδι Κυπέλλου βέβαια, τόσο μακριά από την Αθήνα με τους οπαδούς μας. Κάνουν τη διαφορά. Θα συμφωνήσω».

Για τον πόσο τον ικανοποιεί η νοοτροπία που έδειξαν οι παίκτες του και για την απόδοση του Μάγιερ: «Για τον Μάγιερ, ψηφίστηκε MVP τα λέει όλα. Η κορυφαία στιγμή για μένα είναι το πέμπτο γκολ. Ο Βιτάλις και ο Μάνταλος είχαν την ευκαιρία να τελειώσουν τη φάση, αλλά έκαναν ασίστ. Όπως και στο τέλος του ματς με το πρέσινγκ που κάναμε με Ζούμπκοφ, Βιτάλις και Ζίνι. Αυτά είναι τα στοιχεία που κάνουν τη διαφορά».

Για την πνευματική ετοιμότητα και αν έκανε τη διαφορά αυτό: «Παίζαμε με έναν πολύ δυνατό αντίπαλο που έχει ποιότητα και ήταν στην κορυφή. Είχε τον πάγκο της σημαντικούς παίκτες και υπήρξαν στιγμές στο παιχνίδι που τους δώσαμε το δικαίωμα και έδειξαν στοιχεία της ποιότητας που διαθέτουν. Έκαναν πολλές προσθήκες τελευταία και είμαι σίγουρος ότι ο Άρης θα βελτιωθεί πολύ και θα είναι δύσκολος αντίπαλος. Όταν νικάς 5-0 είναι εύκολο να μιλάς και για σωστή προετοιμασία. Το μόνο που μπορώ να πω είναι συγχαρητήρια στους παίκτες. Η χρονιά θα είναι απαιτητική και μεγάλη με το γεμάτο καλεντάρι, θα υπάρχουν σκαμπανεβάσματα, σε όλες τις ομάδες. Έτσι είναι το σύγχρονο ποδόσφαιρο. Πρέπει να είσαι σε top κατάσταση. Δεν είναι δυνατόν αυτό. Το ελληνικό πρωτάθλημα είναι η βασική προτεραιότητα. Θα πρέπει να ανταποκριθούμε σε σχέση και με την Ευρώπη και πρέπει πριν τα ματς πρωταθλήματος να είμαστε απόλυτα προετοιμασμένοι. Δεν θα είμαι πάντα εκνευρισμένος».