ΠΑΟΚ: Όσμαν και Χάτζινς τον οδήγησαν στη νίκη επί της Ούντινε

Με το δεξί ξεκίνησε τα δυνατά φιλικά της προετοιμασίας του ο ΠΑΟΚ, καθώς επικράτησε με 89-71 της Ούντινε στην Ιταλία και εξασφάλισε την πρόκρισή του στον τελικό του τουρνουά.

Η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι χρειάστηκε χρόνο για να βρει ρυθμό στο ξεκίνημα της αναμέτρησης, όμως στη συνέχεια ανέβασε αισθητά την απόδοσή της και κατάφερε να επιβάλει τον ρυθμό της. Ο Δικέφαλος δημιούργησε σημαντικές διαφορές στο σκορ και έδειξε πολύ καλή εικόνα, ιδιαίτερα στο αμυντικό κομμάτι.

Κορυφαίος σκόρερ του ΠΑΟΚ ήταν ο Τζέντι Όσμαν, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 22 πόντους, ενώ σημαντική ήταν και η παρουσία του Κάιλ Αλεξάντερ με 14 πόντους.

Από 13 πόντους σημείωσαν οι Ναζ Μήτρου-Λονγκ και Τρέβορ Χάτζινς, με τον τελευταίο να επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά την πολύ καλή αγωνιστική του κατάσταση κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας.

Στον τελικό, ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τη Νάπολι, η οποία νωρίτερα επικράτησε με 97-88 της Ρέτζιο Εμίλια.

Δεκάλεπτα: 16-26, 36-57, 51-77, 71-89.

ΠΑΟΚ (Τρινκιέρι): Γκρέι, Μήτρου-Λονγκ 13, Όσμαν 22, Αλεξάντερ 14, Χουγκάζ 3, Ομορούγι 5, Χάτζινς 13, Φόστερ 3, Περσίδης 3, Μουρ 6, Καλάθης 3, Μπαζίνας 4.