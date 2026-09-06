AEK: Τι είπε ο Νίκολιτς για το «κόψιμο» του Γκεοργκίεφ και τη μεταγραφή του Κουτέσα

Ο Σέρβος τεχνικός κλήθηκε να σχολιάσει το σκεπτικό του πίσω από το γεγονός ότι ο Βούλγαρος αμυντικός δεν βρίσκεται στη λίστα για τα ευρωπαϊκά ματς.

Ο Νίκολιτς, απάντησε σε σχετική ερώτηση: «Δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Έπρεπε να πάρουμε μια απόφαση από τη λίστα με βάση τις εμπειρίες από πέρυσι. Πάει πολύ καλά. Χτυπάω ξύλο μην χρειαστεί να κάνω τη χρήση της μιας αλλαγής λόγω σοβαρού τραυματισμού. Ο Γκεοργκίεφ θα μπει τότε σίγουρα».

Στη συνέχεια, δήλωσε: «Με την ευκαιρία, να πω πως όσοι έφυγαν, Ελίασον, ο Λιούμπι, ο Κουτέσα που μάλλον είναι στον δρόμο της επιστροφή και ίσως να μην ολοκληρωθεί η μεταγραφή του, το κοινό που είχαν όλα αυτά τα παιδιά ήταν ότι ζήτησαν να φύγουν. Κάποιοι παίκτες σε ώριμη ποδοσφαιρικά ηλικία που νιώθουν ότι δεν έχουν τον πρώτο ρόλο είναι δύσκολο για αυτούς και είναι φυσικό να ζητάνε να φύγουν. Δεν σημαίνει ότι όποιος ζητάει να φύγει, φεύγει, αλλά όταν η τελική απόφαση είναι στην ομάδα και κρίνει ότι πρέπει να φύγουν, τότε ναι».