ΟΦΗ: Με τρεις απουσίες η αποστολή για Κηφισιά

Την τελευταία του προπόνηση πριν από την αυριανή αναμέτρηση με την Κηφισιά πραγματοποίησε ο ΟΦΗ.

Από την αποστολή αποκλείστηκαν οι τραυματίες Ισέκα, Μαρινάκης και Σιέλης, οι οποίοι συνέχισαν το ατομικό τους πρόγραμμα. Εκτός έμειναν επίσης οι Καλαφάτης, Κουτσουπιάς, Χνάρης και Λαγουδάκης.

Αναλυτικά η αποστολή του ΟΦΗ

Χριστογεώργος, Λίλο, Κατσίκας, Κρίζμανιτς, Νικολάου, Κωστούλας, Πούγγουρας, Ντίκμαν, Αποστολάκης, Αθανασίου, Καινουργιάκης, Γκονθάλεθ, Καραχάλιος, Μπουχαλάκης, Ανδρούτσος, Κανελλόπουλος, Φούντας, Ρομάνο, Νους, Αϊτόρ, Σιτμαλίδης, Θεοδοσουλάκης, Κόντρο.