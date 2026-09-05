ΑΕΚ - Άρης: Με Βάργκα, Μάριν και Κοϊτά ανεβάζει κι άλλο τον δείκτη του σκορ η Ένωση (vids)
Με τρία γκολ σε δεκατρία λεπτά ο «δικέφαλος» καθαρίζει το ματς.
Η ΑΕΚ μέσα σε δεκατρία λεπτά κατάφερε να κάνει το 4-0 απέναντι στον Άρη και ουσιαστικά να... καθαρίσει το παιχνίδι.
Αρχικά στο 62' ο Γκατσίνοβιτς έβγαλε μπαλιά ακριβείας στον Βάργκα, ο οποίος στον αέρα απέδειξε για πολλοστή φορά ότι είναι ανίκητος και με δυνατή κεφαλιά σημείωσε το 2-0.
Πέντε λεπτά αργότερα οι παίκτες της Ένωσης βγήκαν τρεις με δύο του Άρη, ο Μάγερ έσπασε στα δεξιά στον Ρουμάνο που τελείωσε ιδανικά τη φάση για το τρίτο γκολ της ομάδας του.
Εν συνεχεία στο 76' ο Βιτάλις από τον άξονα κουβάλησε την μπάλα, έσπασε αριστερά στον Κοϊτά, αυτός σούταρε η μπάλα κόντραρε στον Σούταλο και κατέληξε στα δίχτυα για το 4-0 της ΑΕΚ.
Δείτε τα γκολ
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