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Η διάγνωση για Ελ Κααμπί – Πολύμηνη απουσία, μπαίνει άμεσα χειρουργείο

Κάταγμα κνήμης υπέστη ο Μαροκινός στράικερ του Ολυμπιακού, που θα χειρουργηθεί από τον Χρήστο Θέο – Τι προβλέπεται για την αποθεραπεία του. 

Η διάγνωση για Ελ Κααμπί – Πολύμηνη απουσία, μπαίνει άμεσα χειρουργείο
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Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί έχει σοκάρει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο σοβαρός τραυματισμός του Μαροκινού στράικερ, προκάλεσε ανατριχίλα. Φάνηκε από το πρώτο δευτερόλεπτο, πως πρόκειται για σοβαρή ζημιά και η ιατρική διάγνωση το επιβεβαιώνει.

Δυστυχώς ο Μαροκινός υπέστη κάταγμα κνήμης στο αριστερό πόδι. Άμεσα πρέπει να περάσει την πόρτα του χειρουργείου, για να γίνει επέμβαση αποκατάστασης του προβλήματος.

Η επιστροφή του στην Αθήνα από τον Βόλο, θα γίνει με ασθενοφόρο. Με σκοπό να πάει απ’ ευθείας στο νοσοκομείο. Θα νοσηλευτεί εκεί και το πρωί της Κυριακής (7/9) θα χειρουργηθεί από τον γιατρό του Ολυμπιακού, Χρήστο Θέο.

Το διάστημα απουσίας του από τα γήπεδα, θα καθοριστεί μετά την επέμβαση. Συνήθως τέτοια κατάγματα χρειάζονται τουλάχιστον 6-7 μήνες. Κάτι που σημαίνει πως ο Ελ Κααμπί θα χάσει το μεγαλύτερο μέρος της σεζόν.

Η στιγμή του σοβαρού τραυματισμού του Μαροκινού στράικερ:

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