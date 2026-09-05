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ΑΕΚ: Ο Μάριος Ηλιόπουλος υποδέχθηκε Ντρισμπιώτη και Πλατανιώτη στην Allwyn Arena

Η ΑΕΚ φιλοξένησε στο πλαίσιο του αγώνα με τον Άρη, τις πρωταθλήτριες Αντιγόνη Ντρισμπιώτη και Ευαγγελία Πλατανιώτη, που έχουν τιμήσει τα ελληνικά χρώματα σε διεθνές επίπεδο.

Βαγγέλης Πάτας

ΑΕΚ: Ο Μάριος Ηλιόπουλος υποδέχθηκε Ντρισμπιώτη και Πλατανιώτη στην Allwyn Arena
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Ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος, υποδέχθηκε στη σουίτα του δύο αθλήτριες που έχουν ξεχωρίσει με τις επιτυχίες τους σε διεθνές επίπεδο κι έχουν εκπροσωπήσει την Ελλάδα με ιδιαίτερη τιμή.

Στο πλαίσιο της ξεχωριστής σχέσης που διατηρεί ο οργανισμός της ΑΕΚ με αθλητές και αθλήτριες που έχουν δοξάσει τα ελληνικά χρώματα κι υπηρετούν τις αξίες του «Ευ Αγωνίζεσθαι», ο Μάριος Ηλιόπουλος φιλοξένησε στην Allwyn Arena την Αντιγόνη Ντρισμπιώτη και την Ευαγγελία Πλατανιώτη.

Η Ντρισμπιώτη είναι Χρυσή Πρωταθλήτρια Ευρώπης και Χάλκινη Παγκόσμια Πρωταθλήτρια στο βάδην, ενώ έχει διατελέσει σημαιοφόρος της ελληνικής αποστολής στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού.

Στη σουίτα του διοικητικού ηγέτη της ΑΕΚ βρέθηκε κι η Ευαγγελία Πλατανιώτη, Παγκόσμια Πρωταθλήτρια στην καλλιτεχνική κολύμβηση κι επίσης σημαιοφόρος της ελληνικής αποστολής στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού.

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