Μπράτσος: «Περαστικά στους δύο παίκτες του Ολυμπιακού, ελπίζω να επιστέψουν γρήγορα»

Ο προπονητής του Βόλου, Κώστας Μπράτσος, ευχήθηκε περαστικά στους Ελ Κααμπί και Ρόκα,  μετά το τέλος του αγώνα με τον Ολυμπιακό.

Μπράτσος: «Περαστικά στους δύο παίκτες του Ολυμπιακού, ελπίζω να επιστέψουν γρήγορα»
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Ο Βόλος πανηγύρισε έναν σημαντικό βαθμό απέναντι στον Ολυμπιακό, με τις δύο ομάδες να μένουν στο 1-1 στο Πανθεσσαλικό. Ωστόσο, το αποτέλεσμα πέρασε σε δεύτερη μοίρα λόγω των τραυματισμών των Αγιούμπ Ελ Κααμπί και Ζοέλ Ρόκα.

Ο τεχνικός των γηπεδούχων, Κώστας Μπράτσος, δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην άτυχη στιγμή της αναμέτρησης, εκφράζοντας τη συμπαράστασή του στους δύο ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού.

«Καταρχάς να ευχηθώ περαστικά στους δύο παίκτες του Ολυμπιακού. Ελπίζω να μην έχουν κάτι σοβαρό και να επιστρέψουν γρήγορα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο προπονητής του Βόλου.

Για το παιχνίδι:

«Στο πρώτο μέρος δεν αφήσαμε τον Ολυμπιακό να μπει στην περιοχή, αλλά από την άλλη δεν ήμασταν κι εμείς απειλητικοί. Παίξαμε, πάντως, καλή άμυνα. Το πέναλτι άλλαξε τις ισορροπίες. Κάποια στιγμή στο δεύτερο μέρος ρισκάραμε και γίναμε πιο επιθετικοί. Βάλαμε ένα γκολ και θα μπορούσαμε με τον Λάμπρου να πετύχουμε ακόμη ένα».

Για τους παίκτες του:

«Οι παίκτες μετά από δύο μήνες πήραν αυτό που άξιζαν, έπειτα από συνεχόμενα ανεπιτυχή αποτελέσματα. Έχουμε θέματα και σε δύο μέρες έχουμε άλλο παιχνίδι. Πρέπει να σκύψουμε το κεφάλι και να δουλέψουμε».

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