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Premier League: Παραμένει αήττητη Χαλ με «κέρβερο» Τζολάκη

Ο Έλληνας τερματοφύλακας για ακόμα ένα παιχνίδι κράτησε ανέπαφη την εστία του.

Premier League: Παραμένει αήττητη Χαλ με «κέρβερο» Τζολάκη
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Ακόμη ένα παιχνίδι χωρίς να δεχθεί γκολ ολοκλήρωσε ο Κωνσταντής Τζολάκης με τη φανέλα της Χαλ. Ο Έλληνας τερματοφύλακας κράτησε για τρίτη διαδοχική αναμέτρηση ανέπαφη την εστία του, αυτή τη φορά στην εντός έδρας «λευκή» ισοπαλία (0-0) με την Άστον Βίλα.

Το αποτέλεσμα, ωστόσο, είχε διαφορετική σημασία για τις δύο ομάδες. Η Χαλ, που είχε ξεκινήσει με δύο νίκες, άφησε για πρώτη φορά βαθμούς στο φετινό πρωτάθλημα, ενώ η Άστον Βίλα πήρε τον πρώτο της βαθμό, μετά τις δύο ήττες στις ισάριθμες πρώτες αγωνιστικές της Premier League.

Όσον αφορά τον Χρήστο Μουζακίτη, ο οποίος μόλις λίγα 24ωρα νωρίτερα είχε ανακοινωθεί από τη Χαλ, δεν πραγματοποίησε το ντεμπούτο του. Ο νεαρός μέσος παρακολούθησε ολόκληρη την αναμέτρηση από τον πάγκο των γηπεδούχων.

Τα αποτελέσματα

Ίπσουιτς-Λίβερπουλ 0-2

Νιούκαστλ-Μπόρνμουθ 2-2

Μπρέντφορντ-Σάντερλαντ 1-1

(57' Γιάνελτ - 82'πέν. Λε Φι)

Μπράιτον-Λιντς 1-1

Φούλαμ-Κρίσταλ Πάλας 2-3

Μάντσεστερ Σίτι-Κόβεντρι 1-0

Νότιγχαμ Φόρεστ-Τότεναμ 0-0

Χαλ-Άστον Βίλα 0-0

Έβερτον-Μάντσεστερ Γ. (6/9, 16:00)

Άρσεναλ-Τσέλσι (6/9, 18:30)

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