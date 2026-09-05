Premier League: Παραμένει αήττητη Χαλ με «κέρβερο» Τζολάκη
Ο Έλληνας τερματοφύλακας για ακόμα ένα παιχνίδι κράτησε ανέπαφη την εστία του.
Ακόμη ένα παιχνίδι χωρίς να δεχθεί γκολ ολοκλήρωσε ο Κωνσταντής Τζολάκης με τη φανέλα της Χαλ. Ο Έλληνας τερματοφύλακας κράτησε για τρίτη διαδοχική αναμέτρηση ανέπαφη την εστία του, αυτή τη φορά στην εντός έδρας «λευκή» ισοπαλία (0-0) με την Άστον Βίλα.
Το αποτέλεσμα, ωστόσο, είχε διαφορετική σημασία για τις δύο ομάδες. Η Χαλ, που είχε ξεκινήσει με δύο νίκες, άφησε για πρώτη φορά βαθμούς στο φετινό πρωτάθλημα, ενώ η Άστον Βίλα πήρε τον πρώτο της βαθμό, μετά τις δύο ήττες στις ισάριθμες πρώτες αγωνιστικές της Premier League.
Όσον αφορά τον Χρήστο Μουζακίτη, ο οποίος μόλις λίγα 24ωρα νωρίτερα είχε ανακοινωθεί από τη Χαλ, δεν πραγματοποίησε το ντεμπούτο του. Ο νεαρός μέσος παρακολούθησε ολόκληρη την αναμέτρηση από τον πάγκο των γηπεδούχων.
Τα αποτελέσματα
Ίπσουιτς-Λίβερπουλ 0-2
Νιούκαστλ-Μπόρνμουθ 2-2
Μπρέντφορντ-Σάντερλαντ 1-1
(57' Γιάνελτ - 82'πέν. Λε Φι)
Μπράιτον-Λιντς 1-1
Φούλαμ-Κρίσταλ Πάλας 2-3
Μάντσεστερ Σίτι-Κόβεντρι 1-0
Νότιγχαμ Φόρεστ-Τότεναμ 0-0
Χαλ-Άστον Βίλα 0-0
Έβερτον-Μάντσεστερ Γ. (6/9, 16:00)
Άρσεναλ-Τσέλσι (6/9, 18:30)