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Η αποστολή του Παναιτωλικού για τον αγώνα στη Λιβαδειά

Ο Παναιτωλικός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Λεβαδειακό, με τον Ματέο Μεχία να μένει εκτός αποστολής λόγω τραυματισμού.

Η αποστολή του Παναιτωλικού για τον αγώνα στη Λιβαδειά
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Ο Παναιτωλικός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του ενόψει της εκτός έδρας αναμέτρησης με τον Λεβαδειακό, για την 3η αγωνιστική, με την ομάδα του Αγρινίου να ταξιδεύει στη Λιβαδειά με στόχο ένα θετικό αποτέλεσμα.

Η τελευταία προπόνηση πραγματοποιήθηκε χωρίς απρόοπτα και μετά το τέλος της έγινε γνωστή η αποστολή που θα έχει στη διάθεσή του ο προπονητής του Παναιτωλικού για το παιχνίδι της Κυριακής (06/09, 20:00). Από αυτήν απουσιάζει ο Ματέο Μεχία, ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα από χτύπημα χαμηλά στο πόδι.

Η αποστολή του Παναιτωλικού:

Άλεξιτς, Αποστολόπουλος, Μπάντζι, Μπάσι, Μπρέγκου, Τζενεπό, Εράκοβιτς, Εστεμπάν, Γκράναθ, Κόγιτς, Κουτσερένκο, Μανρίκε, Μαυρίας, Νακάμπα, Νικολάου, Όλσον, Οπόκου, Παρδαλός, Προδρομίτης, Σατσιάς, Σουμά, Στάγιτς, Ξενόπουλος.

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