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Πρώτο στραβοπάτημα για τη Μπάγερν στη Bundesliga

Η Μπάγερν άφησε τους πρώτους της βαθμούς στη Bundesliga, καθώς δεν κατάφερε να βρει λύσεις απέναντι στη Σάλκε και το 0-0 έμεινε μέχρι το τέλος του αγώνα.

Πρώτο στραβοπάτημα για τη Μπάγερν στη Bundesliga
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Η Σάλκε απέδειξε πως η επιστροφή της στη Bundesliga δεν θα είναι τυπική υπόθεση, καθώς υποχρέωσε τη Μπάγερν σε «λευκή» ισοπαλία (0-0) στο Γκελζενκίρχεν και της στέρησε τους πρώτους της βαθμούς στο φετινό πρωτάθλημα.

Οι Βαυαροί δυσκολεύτηκαν ιδιαίτερα στο πρώτο ημίχρονο, με τον Βενσάν Κομπανί να επιλέγει να ξεκινήσει χωρίς τους Χάρι Κέιν και Μάικλ Ολίζε. Η επιλογή αυτή δεν απέδωσε, αφού η Μπάγερν είχε περιορισμένη δημιουργία και δεν κατάφερε να απειλήσει ουσιαστικά την εστία των γηπεδούχων.

Στο δεύτερο μέρος, ο Βέλγος τεχνικός έριξε στο παιχνίδι τους δύο βασικούς επιθετικούς, ενώ ακολούθησε και η είσοδος του Τζαμάλ Μουσιάλα. Η εικόνα της Μπάγερν βελτιώθηκε αισθητά, με την ομάδα του Μονάχου να παίρνει τα ηνία και να ψάχνει επίμονα το γκολ.

Παρά την πίεση και τις ευκαιρίες που δημιούργησαν οι φιλοξενούμενοι, η Σάλκε άντεξε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα και κράτησε το μηδέν. Έτσι, οι πρωταθλητές Γερμανίας υποχρεώθηκαν στην πρώτη τους απώλεια μόλις στη δεύτερη αγωνιστική, ενώ η Σάλκε πανηγύρισε έναν πολύτιμο βαθμό στην επιστροφή της στα μεγάλα σαλόνια.

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