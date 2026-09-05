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Μητσοτάκης για Νέα Τούμπα: «Στόχος το καλοκαίρι του 2027 - Η κυβέρνηση θα ενισχύσει τις εργασίες»

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο γηπεδικό θέμα του «δικεφάλου».

Μητσοτάκης για Νέα Τούμπα: «Στόχος το καλοκαίρι του 2027 - Η κυβέρνηση θα ενισχύσει τις εργασίες»
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Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος για τον ΠΑΟΚ βρίσκεται η Νέα Τούμπα, με το project του νέου γηπέδου να περνά σταδιακά στο επόμενο στάδιο υλοποίησης.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο Βελλίδειο, ενόψει της ΔΕΘ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο μεγάλο έργο του Δικεφάλου, ξεκαθαρίζοντας πως η κυβέρνηση θα σταθεί αρωγός στην προσπάθεια για την κατασκευή του νέου γηπέδου.

Μάλιστα, όπως ανέφερε, η Πολιτεία προτίθεται να συμβάλει ώστε να προχωρήσει η έναρξη των εργασιών, η οποία με βάση τον υπάρχοντα σχεδιασμό τοποθετείται χρονικά το καλοκαίρι του 2027.

Αναλυτικά όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

«Στόχος είναι τα έργα να ξεκινήσουν το 2027 (καλοκαίρι) για τη Νέα Τούμπα. Η κυβέρνηση θα ενισχύσει την έναρξη των εργασιών για τη νέα Τούμπα όπως αρμόζει στην ιστορία του ΠΑΟΚ».

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