Μεντιλίμπαρ για τραυματισμό Ελ Κααμπί: «Στα αποδυτήρια ήταν όλοι σοκαρισμένοι»

Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να φύγει με τη νίκη από το Πανθεσσαλικό, μένοντας στο 1-1 απέναντι στον Βόλο για την 3η αγωνιστική της Super League. Ωστόσο, το αποτέλεσμα πέρασε σε δεύτερη μοίρα εξαιτίας του σοκαριστικού τραυματισμού του Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, στις δηλώσεις του μετά το τέλος της αναμέτρησης, αναφέρθηκε στην κατάσταση του Μαροκινού επιθετικού, υπογραμμίζοντας πως το περιστατικό επηρέασε σημαντικά την ομάδα του και την αγωνιστική της εικόνα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μεντιλίμπαρ

«Δεν μπορώ να πω κάτι. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι στα αποδυτήρια ήταν όλοι σοκαρισμένοι. Έχουμε πάθει σοκ, όλοι είδαν ότι τα πράγματα είναι σοβαρά και αυτό φάνηκε και στον αγωνιστικό χώρο στο δεύτερο μέρος».

Για το αν επηρεάστηκε η ομάδα: «Ναι. Φάνηκε, κανένας δεν ήταν εκεί. Τους ρώτησα “ποιός θέλει να βγει έξω;”. Κανένας δεν απάντησε πως ήθελε να βγει να παίξει. Και η αλήθεια είναι πως φάνηκε πως κανένας δεν ήταν στο παιχνίδι».