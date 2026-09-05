Σοκαρισμένος και ο Ουναΐ: «Καλή ανάρρωση, αδερφέ μου»

Ο σοβαρός τραυματισμός του Αγιούμπ Ελ Κααμπί, έχει σοκάρει τους πάντες στην ποδοσφαιρική Ελλάδα. Μεταξύ αυτών και ο Αζεντίν Ουναΐ. Το μεγάλο αστέρι του Παναθηναϊκού, είδε τον ανατριχιαστικό τραυματισμό του σέντερ φορ του Ολυμπιακού.

Με αντίδρασή του μέσω social media, ο Ουναΐ ευχήθηκε γρήγορη ανάρρωση στον Ελ Κααμπί. Οι δυο τους είναι από την ίδια χώρα και γνωρίζονται πολύ καλά, καθώς επί σειρά ετών είναι συμπαίκτες στην Εθνική Μαρόκου.

Συγκεκριμένα ο Ουναΐ έγραψε: «Καλή ανάρρωση, αδερφέ μου».