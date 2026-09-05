Η ΑΕΚ πήρε προβάδισμα απέναντι στον Άρη στην «Allwyn Arena», έπειτα από πολύ ωραία προσπάθεια των ποδοσφαιριστών της.

Συγκεκριμένα στο 11' οι παίκτες της Ένωσης έκρυψαν την μπάλα, ο Γιόβιτς έπαιξε με τον Γκατσίνοβιτς που είδε την τέλεια κάθετα τον Μάγερ και εκείνος αντί να τελειώσει τη φάση έστρωσε στον Βάργκα που σε κενή εστία έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.