Αντίπαλος ΑΕΚ: Η Σαχτάρ Ντόνετσκ πέτυχε σπουδαίο «διπλό» στην έδρα της Καρπάτι

Η αντίπαλος της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League πήρε ένα σημαντικό «διπλό» στο Λβιβ.

Η Καρπάτι ήταν εκείνη που κατάφερε να πάρει πρώτη το προβάδισμα, με τον Ρουσίν να ανοίγει το σκορ στο 12ο λεπτό. Η απάντηση της Σαχτάρ, όμως, δεν άργησε να έρθει, αφού στο 25’ ο Λούκα Μεϊρέλες έφερε το ματς στα ίσα, διαμορφώνοντας το 1-1.

Η ομάδα του Άρντα Τουράν ολοκλήρωσε την ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Άλισον Σαντάνα σκόραρε στο 67’ και έδωσε για πρώτη φορά το προβάδισμα στη Σαχτάρ, η οποία το κράτησε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.

Με τη νίκη αυτή, η Σαχτάρ Ντόνετσκ έφτασε τους 12 βαθμούς στο πρωτάθλημα, όπου ξεπέρασε την αντίπαλο της (έμεινε στους 10) κι ισοβαθμεί με την Πολίσσια Ζιτόμιρ στην κορυφή.