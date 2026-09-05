Ολυμπιακός: Αποχώρησε τραυματίας και ο Ρόκα από το Πανθεσσαλικό (video)

Νέο πρόβλημα προέκυψε για τον Ολυμπιακό στην αναμέτρηση με τον Βόλο, καθώς ο Ζοέλ Ρόκα δεν κατάφερε να ολοκληρώσει το παιχνίδι.

Ο Ισπανός μεσοεπιθετικός τραυματίστηκε σε διεκδίκηση της μπάλας με τον Κόμπα. Μετά τη σύγκρουση έπεσε στον αγωνιστικό χώρο και αμέσως έδειξε πως αντιμετώπιζε έντονες ενοχλήσεις, κρατώντας τον ώμο του.

Η εικόνα του Ρόκα προκάλεσε την κινητοποίηση των συμπαικτών του, οι οποίοι αντιλήφθηκαν ότι δεν μπορούσε να συνεχίσει. Έτσι, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ προχώρησε στη δεύτερη αναγκαστική αλλαγή του μέσα σε περίπου 20 λεπτά, μετά και την αποχώρηση του Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Τη θέση του Ρόκα στον αγωνιστικό χώρο πήρε ο Ζέλσον Μαρτίνς. Πλέον, οι άνθρωποι του Ολυμπιακού περιμένουν την ολοκλήρωση της αναμέτρησης προκειμένου να αξιολογηθεί ο τραυματισμός και να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος του προβλήματος.