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AEK – Άρης 6-0: Εντυπωσιακή η Κ19 της «Ένωσης» πριν από τη ΛΑΣΚ

Η ΑΕΚ επιβλήθηκε με το εντυπωσιακό 6-0 του Άρη, για τη Super League K19, λίγες ημέρες πριν υποδεχθεί τη ΛΑΣΚ για τη Youth League.

Βαγγέλης Πάτας

AEK – Άρης 6-0: Εντυπωσιακή η Κ19 της «Ένωσης» πριν από τη ΛΑΣΚ
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Μόλις 3 ημέρες πριν την ευρωπαϊκή πρεμιέρα της, η ΑΕΚ συνέχισε με εντυπωσιακό τρόπο στο πρωτάθλημα της Κ19.

Η «Ένωση» επιβλήθηκε με το εντυπωσιακό 6-0 στο «κιτρινόμαυρο» ντέρμπι, το οποίο διεξήχθη στις εγκαταστάσεις της Ακαδημίας της στα Σπάτα, για την 3η αγωνιστική.

Είναι η δεύτερη διαδοχική «εξάρα» για την ΑΕΚ, η οποία είχε επικρατήσει με το ίδιο σκορ και της Κηφισιάς, στην πρεμιέρα της την περασμένη Κυριακή (30/08). Κάπως έτσι πηγαίνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην αναμέτρηση της Τρίτης (08/09) με τη ΛΑΣΚ, για τη Youth League.

Παρά την ανωτερότητά της, η ΑΕΚ χρειάστηκε να περιμένει μέχρι το 42ο λεπτό για να πάρει το προβάδισμα. Ο Φραντζεσκάκης έκανε εξαιρετική σέντρα και ο Αργυρίου με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι «κιτρινόμαυροι» ανέβασαν ακόμη περισσότερο την απόδοσή τους και μετέτρεψαν το παιχνίδι σε θρίαμβο. Στο 55’, έπειτα από κόρνερ του Φραντζεσκάκη, ο Νταμπίζας έκανε το 2-0, ενώ τρία λεπτά αργότερα ο Ποντίκτης ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0.

Ο Αργυρίου βρήκε ξανά δίχτυα στο 68ο λεπτό, αξιοποιώντας την ασίστ του Καραργύρη για το 4-0, πριν ο τελευταίος πάρει τη σκυτάλη στο 5-0, έπειτα από πάσα του Σιούτα.

Το τελικό 6-0 διαμορφώθηκε στο 90’, με τον Καραργύρη να εκτελεί απευθείας φάουλ και να ολοκληρώνει με τον ιδανικό τρόπο μια ακόμη επιβλητική εμφάνιση της ΑΕΚ Κ19.

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