Το μήνυμα της ΚΑΕ Ολυμπιακός στον Ελ Κααμπί: «Ξέρουμε ότι θα επιστρέψεις πιο δυνατός» (pic)

Τη στήριξή της στον Αγιούμπ Ελ Κααμπί εξέφρασε η ΚΑΕ Ολυμπιακός, μετά τον σοκαριστικό τραυματισμό του Μαροκινού επιθετικού στην αναμέτρηση με τον Βόλο.

Με ανάρτησή της στα social media, η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ έστειλε τις ευχές της στον έμπειρο φορ, εκφράζοντας την αμέριστη συμπαράστασή της σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.

Παράλληλα, του ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση και δύναμη, δηλώνοντας την πίστη της πως ο Ελ Κααμπί θα ξεπεράσει την περιπέτεια και θα επιστρέψει στους αγωνιστικούς χώρους ακόμη πιο δυνατός.

Το μήνυμα της ΚΑΕ Ολυμπιακός

«Περαστικά και καλή δύναμη στον Αγιούμπ Ελ Κααμπί. Όλοι στην οικογένεια του Ολυμπιακού είμαστε στο πλευρό σου και ξέρουμε ότι θα επιστρέψεις ακόμη πιο δυνατός για περισσότερες τέτοιες στιγμές».