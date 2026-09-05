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ΠΑΟΚ: Ανακοίνωσε και επίσημα τον Ντιέγκο Κόστα

Ο ΠΑΟΚ ενίσχυσε το κέντρο της άμυνάς του με την απόκτηση του Ντιέγκο Κόστα, ο οποίος υπέγραψε το συμβόλαιό του και τέθηκε πλέον στη διάθεση της ομάδας.

ΠΑΟΚ: Ανακοίνωσε και επίσημα τον Ντιέγκο Κόστα
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Ο Ντιέγκο Κόστα είναι και επίσημα ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ. Ο Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός, λίγες ώρες μετά την άφιξή του στη Θεσσαλονίκη, πέρασε με επιτυχία τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια έβαλε την υπογραφή του στο νέο του συμβόλαιο.

Ο 25χρονος στόπερ θα αγωνιστεί στον «Δικέφαλο» με τη μορφή δανεισμού για έναν χρόνο από την Κράσνονταρ, ενισχύοντας σημαντικά τις επιλογές του Αλέσιο Λίσι στο κέντρο της άμυνας.

Ο Κόστα αφήνει πίσω του μία διετία στη Ρωσία, ενώ στο παρελθόν έχει πραγματοποιήσει σημαντικό πέρασμα από το βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο, έχοντας φορέσει μεταξύ άλλων τη φανέλα της Σάο Πάολο.

Η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ:

«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την απόκτηση του Ντιέγκο Κόστα από την Κράσνονταρ με μονοετή δανεισμό και οψιόν αγοράς. Ο Βραζιλιάνος αμυντικός θα φορέσει την φανέλα με τον αριθμό 19.

Ο Ντιέγκο Ενρίκε Κόστα Μπαρμπόσα (Diego Henrique Costa Barbosa) γεννήθηκε στις 21 Ιουλίου 1999 στο Κάμπο Γκράντε της Βραζιλίας και αγωνίζεται ως κεντρικός αμυντικός.

Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του διαδρομή σε νεαρή ηλικία και το 2015 εντάχθηκε στην ακαδημία της Σάο Πάολο, με την οποία πραγματοποίησε το επαγγελματικό του ντεμπούτο τον Δεκέμβριο του 2019. Σταδιακά καθιερώθηκε στην πρώτη ομάδα, αναλαμβάνοντας μάλιστα και τον ρόλο του αρχηγού, ενώ αποτέλεσε σημαντικό στέλεχος της Σάο Πάολο στην πορεία προς την κατάκτηση του Κυπέλλου Βραζιλίας το 2023.

Τον Ιούλιο του 2024 πήρε μεταγραφή στην Κράσνονταρ, έγινε βασικό μέλος της αμυντικής γραμμής της και συνέβαλε στην κατάκτηση του ρωσικού πρωταθλήματος τη σεζόν 2024-25, του πρώτου στην ιστορία της.

Με τη φανέλα της Κράσνονταρ ο Ντιέγκο Κόστα έχει πετύχει τέσσερα γκολ σε 71 συμμετοχές, ενώ με εκείνη της Σάο Πάολο έπαιξε σε 161 παιχνίδια σκοράροντας πέντε φορές.

Έχει πανηγυρίσει μέχρι στιγμής στην καριέρα του, ένα Κύπελλο Βραζιλίας, ένας Super Cup Βραζιλίας, ένα πρωτάθλημα Ρωσίας, αλλά και το Paulistao της πολιτείας του Σάο Πάολο.

Καλώς ήρθες, Ντιέγκο!»

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