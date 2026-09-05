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Παναθηναϊκός: Παρουσία Γιάννη Αλαφούζου η τελευταία προπόνηση πριν τον ΠΑΟΚ

Ο ιδιοκτήτης της «πράσινης» ΠΑΕ βρέθηκε στο «Γ. Καλαφάτης» και παρακολούθησε μέρος της προπόνησης της ομάδας. 

Παναθηναϊκός: Παρουσία Γιάννη Αλαφούζου η τελευταία προπόνηση πριν τον ΠΑΟΚ
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Ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του τη δυσκολότερη μέχρι τώρα υποχρέωσή του στη σεζόν. Υποδέχεται τον ΠΑΟΚ για την 3η αγωνιστική της Super League και θέλει ένα αποτέλεσμα που θα του δώσει ώθηση ψυχολογική.

Στην τελευταία προπόνηση της ομάδας, μάλιστα, έδωσε το παρών και ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ, Γιάννης Αλαφούζος. Ο ιδιοκτήτης του ποδοσφαιρικού τμήματος πήγε στο «Γ. Καλαφάτης» και παρακολούθησε μέρος της προπόνησης.

Σε μια κίνηση που δείχνει το γεγονός πως είναι δίπλα στον προπονητή και τους παίκτες, ενόψει του πρώτου μεγάλου εγχώριου αγώνα της σεζόν.

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