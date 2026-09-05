Μάικ Τζέιμς και Γιώργος Παπαγιάννης είδαν παρέα το φιλικό της Εφές με την ΑΕΚ (pics)

Στην Κωνσταντινούπολη για λογαριασμό της νέας του ομάδας έφτασε το Σάββατο (05/09) ο Μάικ Τζέιμς, με τον Αμερικανό γκαρντ να αναμένεται να ενσωματωθεί άμεσα στην προετοιμασία της Αναντολού Εφές.

Ο 36χρονος άσος παρακολούθησε μάλιστα από κοντά το φιλικό της τουρκικής ομάδας κόντρα στην ΑΕΚ, ενώ δίπλα του καθόταν και ο Γιώργος Παπαγιάννης, με τον πρώην σέντερ του Παναθηναϊκού AKTOR να μην αγωνίζεται απέναντι στην «Ένωση».

Ο Τζέιμς αποτελεί τη «βόμβα» του καλοκαιριού για την ομάδα του Πάμπλο Λάσο, παίρνοντας τον ρόλο του Σέιν Λάρκιν που αποχώρησε από τον σύλλογο.