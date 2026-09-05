Μάικ Τζέιμς και Γιώργος Παπαγιάννης είδαν παρέα το φιλικό της Εφές με την ΑΕΚ (pics)
Ο Μάικ Τζέιμς κατέφθασε το Σάββατο στην Κωνσταντινούπολη για λογαριασμό της Εφές και μαζί με τον Γιώργο Παπαγιάννη παρακολούθησαν το φιλικό της ομάδας του Πάμπλο Λάσο κόντρα στην ΑΕΚ.
Στην Κωνσταντινούπολη για λογαριασμό της νέας του ομάδας έφτασε το Σάββατο (05/09) ο Μάικ Τζέιμς, με τον Αμερικανό γκαρντ να αναμένεται να ενσωματωθεί άμεσα στην προετοιμασία της Αναντολού Εφές.
Ο 36χρονος άσος παρακολούθησε μάλιστα από κοντά το φιλικό της τουρκικής ομάδας κόντρα στην ΑΕΚ, ενώ δίπλα του καθόταν και ο Γιώργος Παπαγιάννης, με τον πρώην σέντερ του Παναθηναϊκού AKTOR να μην αγωνίζεται απέναντι στην «Ένωση».
Ο Τζέιμς αποτελεί τη «βόμβα» του καλοκαιριού για την ομάδα του Πάμπλο Λάσο, παίρνοντας τον ρόλο του Σέιν Λάρκιν που αποχώρησε από τον σύλλογο.
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