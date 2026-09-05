· ΑΕΚ · Εφές Αναντόλου

Μάικ Τζέιμς και Γιώργος Παπαγιάννης είδαν παρέα το φιλικό της Εφές με την ΑΕΚ (pics)

Ο Μάικ Τζέιμς κατέφθασε το Σάββατο στην Κωνσταντινούπολη για λογαριασμό της Εφές και μαζί με τον Γιώργο Παπαγιάννη παρακολούθησαν το φιλικό της ομάδας του Πάμπλο Λάσο κόντρα στην ΑΕΚ.

Μάικ Τζέιμς και Γιώργος Παπαγιάννης είδαν παρέα το φιλικό της Εφές με την ΑΕΚ (pics)
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στην Κωνσταντινούπολη για λογαριασμό της νέας του ομάδας έφτασε το Σάββατο (05/09) ο Μάικ Τζέιμς, με τον Αμερικανό γκαρντ να αναμένεται να ενσωματωθεί άμεσα στην προετοιμασία της Αναντολού Εφές.

Ο 36χρονος άσος παρακολούθησε μάλιστα από κοντά το φιλικό της τουρκικής ομάδας κόντρα στην ΑΕΚ, ενώ δίπλα του καθόταν και ο Γιώργος Παπαγιάννης, με τον πρώην σέντερ του Παναθηναϊκού AKTOR να μην αγωνίζεται απέναντι στην «Ένωση».

Ο Τζέιμς αποτελεί τη «βόμβα» του καλοκαιριού για την ομάδα του Πάμπλο Λάσο, παίρνοντας τον ρόλο του Σέιν Λάρκιν που αποχώρησε από τον σύλλογο.

COMMENTS
LATEST NEWS
21:27 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ - Άρης: «Έκρυψαν» την μπάλα οι παίκτες της Ένωσης και την εμφάνισε στα δίχτυα ο Βάργκα (vid)

21:26 SUPER LEAGUE

Βόλος - Ολυμπιακός: Τα highlights από την ισοπαλία των «ερυθρολεύκων» στο Πανθεσσαλικό

21:22 SUPER LEAGUE

Μεντιλίμπαρ για τραυματισμό Ελ Κααμπί: «Στα αποδυτήρια ήταν όλοι σοκαρισμένοι»

21:13 SUPER LEAGUE

Σοκαρισμένος και ο Ουναΐ: «Καλή ανάρρωση, αδερφέ μου»

21:12 SUPER LEAGUE

Λεβαδειακός: Με Φίλωνα, αλλά χωρίς Συμελίδη με Παναιτωλικό

21:03 SUPER LEAGUE

Βόλος - Ολυμπιακός 1-1: Γκέλα για τους «Πειραιώτες» στο Πανθεσσαλικό με το μυαλό όλων στον Ελ Κααμπί

20:53 SUPER LEAGUE

Το μήνυμα της ΚΑΕ Ολυμπιακός στον Ελ Κααμπί: «Ξέρουμε ότι θα επιστρέψεις πιο δυνατός» (pic)

20:49 SUPER LEAGUE

AEK – Άρης 6-0: Εντυπωσιακή η Κ19 της «Ένωσης» πριν από τη ΛΑΣΚ

20:47 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Αποχώρησε τραυματίας και ο Ρόκα από το Πανθεσσαλικό (video)

20:45 SUPER LEAGUE

LIVE: Η απαιτητική δοκιμασία της ΑΕΚ με αντίπαλο τον Άρη στην «Allwyn Arena»

20:39 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Παρουσία Γιάννη Αλαφούζου η τελευταία προπόνηση πριν τον ΠΑΟΚ

20:29 SUPER LEAGUE

Βόλος - Ολυμπιακός: Τραγική φιγούρα ο Σιαμπάνης μετά τον σοκαριστικό τραυματισμό του Ελ Κααμπί (vid)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας