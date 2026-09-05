ΑΕΚ: Με Γκατσίνοβιτς και δίδυμο στην επίθεση κόντρα στον Άρη

Την επιστροφή της στη Super League κάνει απόψε η ΑΕΚ, η οποία φιλοξενεί τον Άρη στη Νέα Φιλαδέλφεια για την 3η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Ο Μάρκο Νίκολιτς, μετά τις αλλαγές που πραγματοποίησε στο παιχνίδι Κυπέλλου με τον Νέστο, επαναφέρει στο αρχικό σχήμα τους βασικούς του ποδοσφαιριστές. Η Ένωση, άλλωστε, έχει μπροστά της και την ευρωπαϊκή πρόκληση με τη ΛΑΣΚ για το Champions League, που ακολουθεί σε τρεις ημέρες.

Σε διάταξη 4-4-2, κάτω από τα δοκάρια θα βρίσκεται ο Στρακόσια, ενώ στην άμυνα οι Ρότα και Πήλιος θα καλύψουν τα δύο άκρα, με τους Μουκουντί και Ρέλβας να αποτελούν το κεντρικό δίδυμο.

Στη μεσαία γραμμή θα αγωνιστούν οι Βιτάλις και Μαρίν, με τον Μάγερ να κινείται από τη δεξιά πλευρά και τον Γκατσίνοβιτς από την αριστερή. Στην κορυφή της επίθεσης ο Νίκολιτς επέλεξε τους Λούκα Γιόβιτς και Μπαρνάμπας Βάργκα.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ

Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μάγερ, Μαρίν, Βιτάλις, Γκατσίνοβιτς, Βάργκα, Γιόβιτς.