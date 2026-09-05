· ΑΕΚ · Άρης

ΑΕΚ: Με Γκατσίνοβιτς και δίδυμο στην επίθεση κόντρα στον Άρη

Η ενδεκάδα του Μάρκο Νίκολιτς για το ματς με τους Θεσσαλονικείς

ΑΕΚ: Με Γκατσίνοβιτς και δίδυμο στην επίθεση κόντρα στον Άρη
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Την επιστροφή της στη Super League κάνει απόψε η ΑΕΚ, η οποία φιλοξενεί τον Άρη στη Νέα Φιλαδέλφεια για την 3η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Ο Μάρκο Νίκολιτς, μετά τις αλλαγές που πραγματοποίησε στο παιχνίδι Κυπέλλου με τον Νέστο, επαναφέρει στο αρχικό σχήμα τους βασικούς του ποδοσφαιριστές. Η Ένωση, άλλωστε, έχει μπροστά της και την ευρωπαϊκή πρόκληση με τη ΛΑΣΚ για το Champions League, που ακολουθεί σε τρεις ημέρες.

Σε διάταξη 4-4-2, κάτω από τα δοκάρια θα βρίσκεται ο Στρακόσια, ενώ στην άμυνα οι Ρότα και Πήλιος θα καλύψουν τα δύο άκρα, με τους Μουκουντί και Ρέλβας να αποτελούν το κεντρικό δίδυμο.

Στη μεσαία γραμμή θα αγωνιστούν οι Βιτάλις και Μαρίν, με τον Μάγερ να κινείται από τη δεξιά πλευρά και τον Γκατσίνοβιτς από την αριστερή. Στην κορυφή της επίθεσης ο Νίκολιτς επέλεξε τους Λούκα Γιόβιτς και Μπαρνάμπας Βάργκα.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ

Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μάγερ, Μαρίν, Βιτάλις, Γκατσίνοβιτς, Βάργκα, Γιόβιτς.

https://www.instagram.com/p/Dc6cm0esccZ/
COMMENTS
LATEST NEWS
21:28 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αντίπαλος ΑΕΚ: Η Σαχτάρ Ντόνετσκ πέτυχε σπουδαίο «διπλό» στην έδρα της Καρπάτι

21:27 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ - Άρης: «Έκρυψαν» την μπάλα οι παίκτες της Ένωσης και την εμφάνισε στα δίχτυα ο Βάργκα (vid)

21:26 SUPER LEAGUE

Βόλος - Ολυμπιακός: Τα highlights από την ισοπαλία των «ερυθρολεύκων» στο Πανθεσσαλικό

21:22 SUPER LEAGUE

Μεντιλίμπαρ για τραυματισμό Ελ Κααμπί: «Στα αποδυτήρια ήταν όλοι σοκαρισμένοι»

21:13 SUPER LEAGUE

Σοκαρισμένος και ο Ουναΐ: «Καλή ανάρρωση, αδερφέ μου»

21:12 SUPER LEAGUE

Λεβαδειακός: Με Φίλωνα, αλλά χωρίς Συμελίδη με Παναιτωλικό

21:03 SUPER LEAGUE

Βόλος - Ολυμπιακός 1-1: Γκέλα για τους «Πειραιώτες» στο Πανθεσσαλικό με το μυαλό όλων στον Ελ Κααμπί

20:53 SUPER LEAGUE

Το μήνυμα της ΚΑΕ Ολυμπιακός στον Ελ Κααμπί: «Ξέρουμε ότι θα επιστρέψεις πιο δυνατός» (pic)

20:49 SUPER LEAGUE

AEK – Άρης 6-0: Εντυπωσιακή η Κ19 της «Ένωσης» πριν από τη ΛΑΣΚ

20:47 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Αποχώρησε τραυματίας και ο Ρόκα από το Πανθεσσαλικό (video)

20:45 SUPER LEAGUE

LIVE: Η απαιτητική δοκιμασία της ΑΕΚ με αντίπαλο τον Άρη στην «Allwyn Arena»

20:39 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Παρουσία Γιάννη Αλαφούζου η τελευταία προπόνηση πριν τον ΠΑΟΚ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας