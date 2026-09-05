Παναθηναϊκός: Με Ουναΐ η αποστολή για ΠΑΟΚ!

Χωρίς απρόοπτο ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για το μεγάλο ματς με τον ΠΑΟΚ (Κυριακή 6/9). Οι «πράσινοι» θα έχουν για πρώτη φορά σε αυτό το ματς, τον Αζεντίν Ουναΐ. Ο Μαροκινός δεν… κρατιέται μετά την επιστροφή του και έτσι συμπεριλήφθηκε στην αποστολή.

Προπονήθηκε για δεύτερη μέρα σερί με την υπόλοιπη ομάδα και ο Τζέικομπ Νίστρουπ τον συμπεριέλαβε στις επιλογές του. Εκτός είναι οι τραυματίες Τσάπρας και Τσιριβέγια.

Το πρόγραμμα προπόνησης ξεκίνησε με προθέρμανση, συνεχίστηκε με ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας, τακτική και τελειώματα.

Η αποστολή του Τζέικομπ Νίστρουπ:

Πένια, Κότσαρης, Τσάβες, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Κάτρης, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ – Μπράουν, Καμαρά, Κοντούρης, Μπινιάρης, Κάνγκουα, Ταμπόρδα, Λούζα, Ουναϊ, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Αντίνο, Γκαρσία, Τετέι, Ραστόντερ, Ντέσερς.