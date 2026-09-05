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Άρης: Με Σουτάλο και Γιαννιώτα κόντρα στην ΑΕΚ

Οι επιλογές του Μιχάλη Γρηγορίου για το ματς με την Ένωση

Άρης: Με Σουτάλο και Γιαννιώτα κόντρα στην ΑΕΚ
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Για το απόλυτο των βαθμών στις τρεις πρώτες αγωνιστικές της Stoiximan Super League θα αγωνιστεί ο Άρης στη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου αντιμετωπίζει την ΑΕΚ στην Allwyn Arena. Οι Θεσσαλονικείς έχουν ξεκινήσει ιδανικά το πρωτάθλημα, μετρώντας δύο νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις.

Ο Μιχάλης Γρηγορίου παρατάσσει την ομάδα του με τον Βέλιο στην εστία. Στην αμυντική τετράδα, ο Φαντίγκα θα βρεθεί στη δεξιά πλευρά και ο Ομάρ Ρίτσαρντς στην αριστερή, ενώ το δίδυμο των στόπερ συνθέτουν οι Γένσεν και Σούταλο.

Ράσιτς και Μπασίρου θα αποτελέσουν το δίδυμο στον άξονα, με τον Γιαννιώτα να κινείται στη δεξιά πτέρυγα και τον Γκαρέ στην αντίστοιχη αριστερή.

Σε πιο ελεύθερο ρόλο πίσω από τον μοναδικό προωθημένο θα αγωνιστεί ο Μάνου Γκαρθία, ενώ στην κορυφή της επίθεσης ξεκινά ο Καντεβέρε, αποτελώντας την αιχμή του Άρη στο ντέρμπι με την Ένωση.

Η ενδεκάδα του Άρη

Bέλιο, Φαντιγκά, Γένσεν, Σούταλο, Ρίτσαρντς, Ράτσιτς, Μπασίρου, Γκαρέ, Γκαρθία, Γιαννιώτας, Καντεβέρε.

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