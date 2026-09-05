SUPER LEAGUE · ΑΕΚ · Άρης AEK – Άρης: Το «κιτρινόμαυρο» pregame από την Allwyn Arena ONSPORTS TEAM 05 Σεπτεμβρίου 2026, 19:55 BOOKMARK ΣΧΟΛΙΑΣΕ Δείτε το «κιτρινόμαυρο» pregame ΑΕΚ – Άρης, για την 3η αγωνιστική της Super League. ΑΕΚ - ΑΡΗΣ ΑΕΚ ΑΕΚ-Άρης Άρης Θεσσαλονίκης Super League COMMENTS LATEST NEWS 21:29 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Αντίπαλος ΑΕΚ: Η Σαχτάρ Ντόνετσκ πέτυχε σπουδαίο «διπλό» στην έδρα της Καρπάτι 21:27 SUPER LEAGUE ΑΕΚ - Άρης: «Έκρυψαν» την μπάλα οι παίκτες της Ένωσης και την εμφάνισε στα δίχτυα ο Βάργκα (vid) 21:26 SUPER LEAGUE Βόλος - Ολυμπιακός: Τα highlights από την ισοπαλία των «ερυθρολεύκων» στο Πανθεσσαλικό 21:22 SUPER LEAGUE Μεντιλίμπαρ για τραυματισμό Ελ Κααμπί: «Στα αποδυτήρια ήταν όλοι σοκαρισμένοι» 21:13 SUPER LEAGUE Σοκαρισμένος και ο Ουναΐ: «Καλή ανάρρωση, αδερφέ μου» 21:12 SUPER LEAGUE Λεβαδειακός: Με Φίλωνα, αλλά χωρίς Συμελίδη με Παναιτωλικό 21:03 SUPER LEAGUE Βόλος - Ολυμπιακός 1-1: Γκέλα για τους «Πειραιώτες» στο Πανθεσσαλικό με το μυαλό όλων στον Ελ Κααμπί 20:53 SUPER LEAGUE Το μήνυμα της ΚΑΕ Ολυμπιακός στον Ελ Κααμπί: «Ξέρουμε ότι θα επιστρέψεις πιο δυνατός» (pic) 20:49 SUPER LEAGUE AEK – Άρης 6-0: Εντυπωσιακή η Κ19 της «Ένωσης» πριν από τη ΛΑΣΚ 20:47 SUPER LEAGUE Ολυμπιακός: Αποχώρησε τραυματίας και ο Ρόκα από το Πανθεσσαλικό (video) 20:45 SUPER LEAGUE LIVE: Η απαιτητική δοκιμασία της ΑΕΚ με αντίπαλο τον Άρη στην «Allwyn Arena» 20:39 SUPER LEAGUE Παναθηναϊκός: Παρουσία Γιάννη Αλαφούζου η τελευταία προπόνηση πριν τον ΠΑΟΚ ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ