· Παναθηναϊκός

ΚΑΕ και ΠΑΕ Παναθηναϊκός για Γιάννη Ρουσάκη: «Ποτέ ξανά»

Το μήνυμα των «πράσινων» σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο, με αφορμή τη συμπλήρωση 15 ετών από τη δολοφονία του νεαρού οπαδού του «τριφυλλιού». 

ΚΑΕ και ΠΑΕ Παναθηναϊκός για Γιάννη Ρουσάκη: «Ποτέ ξανά»
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Τον Σεπτέμβριο του 2011 ο Γιάννης Ρουσάκης δολοφονήθηκε μαχαιρωμένος, για οπαδικούς λόγους. Η ΚΑΕ και η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, δεν ξέχασαν τον αδικοχαμένο νεαρό φίλο της ομάδας. Με αναρτήσεις τους στη συμπλήρωση 15 ετών από τη δολοφονία, στέλνουν ένα ξεκάθαρο μήνυμα:

«Ποτέ ξανά».

Η ανάρτηση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός:

Η ανάρτηση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός:

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