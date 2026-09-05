ΚΑΕ και ΠΑΕ Παναθηναϊκός για Γιάννη Ρουσάκη: «Ποτέ ξανά»

Τον Σεπτέμβριο του 2011 ο Γιάννης Ρουσάκης δολοφονήθηκε μαχαιρωμένος, για οπαδικούς λόγους. Η ΚΑΕ και η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, δεν ξέχασαν τον αδικοχαμένο νεαρό φίλο της ομάδας. Με αναρτήσεις τους στη συμπλήρωση 15 ετών από τη δολοφονία, στέλνουν ένα ξεκάθαρο μήνυμα:

«Ποτέ ξανά».

Η ανάρτηση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός:

Η ανάρτηση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός: