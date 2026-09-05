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Οριστικά στον ΑΠΟΕΛ ο Μπακασέτας – Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού

Οι «πράσινοι» γνωστοποίησαν την παραχώρηση του έμπειρου μεσοεπιθετικού στην ομάδα της Λευκωσίας, τον οποίο ευχαρίστησαν για την προσφορά του. 

Οριστικά στον ΑΠΟΕΛ ο Μπακασέτας – Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού
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Ο Τάσος Μπακασέτας αφήνει τον Παναθηναϊκό για τον ΑΠΟΕΛ. Οι «πράσινοι» με ανακοίνωσή τους επισημοποίησαν την παραχώρηση του αρχηγού της Εθνικής Ελλάδας.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την παραχώρηση του Τάσου Μπακασέτα στον ΑΠΟΕΛ. Ο αρχηγός της Εθνικής εντάχθηκε στους Πράσινους τον Ιανουάριο του 2024 και την ίδια χρονιά βοήθησε την ομάδα στην κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας.

Επί δυόμισι χρόνια υπήρξε σημαντικό στέλεχος του Τριφυλλιού, έχοντας καταγράψει συνολικά 100 συμμετοχές. Σκόραρε 20 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ διετέλεσε και αρχηγός της ομάδας.

Τάσο, σ’ ευχαριστούμε για όλα και σου ευχόμαστε ό,τι καλύτερο στα επόμενα βήματα της καριέρας σου!».

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